Com 150 agentes, Forças de Segurança deflagram 11ª fase da Operação Caim no ES

Policiais deflagram 11ª fase da Operação Caim Crédito: Divulgação/ Sesp

Operação Caim, que combate homicidas e traficantes no Espírito Santo. A operação é coordenada pela Polícia Civil e conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Notaer, Guardas Municipais e Força Nacional. Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (14), a 11ª fase da, que combate homicidas e traficantes no Espírito Santo. A operação é coordenada pela Polícia Civil e conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Notaer, Guardas Municipais e Força Nacional.

Cerca de 150 agentes de segurança participam da Operação nessa segunda-feira. Na Serra , as buscas ocorrem em Jardim Limoeiro. Em Vitória , mandados de busca e apreensão serão cumpridos no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, e Andorinhas. Na região, pelo menos sete pessoas foram presas; seis delas são moradoras ou estavam em um mesmo condomínio.

"Temos muitas pessoas de bem, trabalhadoras e honestas aqui, que não merecem conviver com esses criminosos. E nosso objetivo é trazer segurança para essa comunidade", comentou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

Por motivos estratégicos, a Operação Caim XI tem cumprido mandados de prisão e de busca e apreensão desde a quinta-feira da semana passada, com prisões já registradas em Vitória, Cariacica, Vila Velha e Guarapari.

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O principal objetivo da Operação Caim é prender homicidas e combater o tráfico de drogas e crimes relacionados. Dez fases já realizadas resultaram na detenção de 363 pessoas, além da apreensão de 87 armas, 2.236 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 89 mil, em espécie.

HISTÓRICO

O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.