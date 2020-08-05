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Crime

Polícia divulga imagens de assaltantes que balearam empresário em Cachoeiro

Os bandidos atiraram contra um empresário de 26 anos nesta segunda-feira (03), após roubar um malote de R$ 64 mil; os criminosos ainda não foram presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 19:12

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 19:12

Imagens mostram os bandidos que atiraram contra um empresário nesta segunda-feira (03)
Imagens mostram os bandidos que atiraram contra um empresário nesta segunda-feira (03) Crédito: Divulgação/PC
A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou nesta quarta-feira (05) imagens que mostram os bandidos que atiraram contra um empresário nesta segunda-feira (03), após o roubo de um malote de R$ 64 mil. Os suspeitos, segundo a polícia, ainda não foram presos.
A vítima, de 26 anos, e o pai, um senhor de 60 anos, estacionaram o carro na Rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban, para levar o malote da empresa até um banco no Centro da cidade. Eles foram abordados por dois homens armados e teriam reagido à abordagem. Um dos criminosos atirou e baleou o jovem. A bala perfurou o pulmão e ficou alojada na oitava vértebra da coluna do rapaz, que passou por uma cirurgia na segunda (03). Uma nova intervenção cirúrgica deve ser realizada para a retirada da bala.
O vídeo divulgado pela polícia registrou o momento logo após o crime, quando os bandidos fogem pela contramão. Veja as imagens: 

INVESTIGAÇÃO

De acordo com o delegado titular da Deic, Rafael Amaral Ferreira, as vítimas foram seguidas pelos bandidos em uma motocicleta de cor preta, o piloto estava de blusa verde e o carona, de blusa de malha na cor branca. 
A polícia  pede a população para ajudar a identificar os autores fazendo denúncia por meio do 181. Não é preciso se identificar e o anonimato é garantido.

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