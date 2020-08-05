Polícia divulga imagens de assaltantes que balearam empresário em Cachoeiro

A vítima, de 26 anos, e o pai, um senhor de 60 anos, estacionaram o carro na Rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban, para levar o malote da empresa até um banco no Centro da cidade. Eles foram abordados por dois homens armados e teriam reagido à abordagem. Um dos criminosos atirou e baleou o jovem. A bala perfurou o pulmão e ficou alojada na oitava vértebra da coluna do rapaz, que passou por uma cirurgia na segunda (03). Uma nova intervenção cirúrgica deve ser realizada para a retirada da bala.