Homem morre soterrado durante obra em Cariacica

Um homem morreu soterrado na tarde deste sábado (2) em Nova Rosa da Penha I, Cariacica. Silvio Júnior Costa Ferreira, de 37 anos, tentava demolir uma casa abandonada, quando a estrutura caiu em cima dele.
O irmão da vítima, Marcelo Costa Ferreira, contou que ele trabalhava fazendo bicos como ajudante de pedreiro e que o dono da casa não tinha autorizado Silvio a fazer o serviço.
O proprietário da casa alertou meu irmão de que era perigoso e que já tinha contratado alguém para trabalhar no local, mas ele não obedeceu e disse que iria derrubar o resto que faltava assim mesmo. Acredito que ele queria um dinheiro extra. Ao dar uma marretada na coluna principal, a casa desabou. Ele costumava fazer bicos, comentou.
O acidente aconteceu por volta de 17 horas de sábado. Marcelo contou que encontrou com Silvio um pouco antes da tragédia.
Quinze minutos depois uma vizinha me ligou dizendo que a estrutura da casa abandonada havia caído. Minha família está chocada com o que aconteceu. Não era para ele ter ido, pois estava quase escurecendo, disse. Silvio era solteiro e morava com a mãe.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento da ocorrência de desabamento de uma laje, na noite deste sábado, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Segundo os bombeiros, populares informaram que a vítima estava sob os escombros, mas já havia sido retirada por moradores. O Samu foi até o local e constatou o óbito. A Polícia Civil foi acionada.
A Defesa Civil de Cariacica informou que não houve registro da ocorrência, pois não foi acionada para atender chamado no bairro Nova Rosa da Penha.