Escola faz homenagem para aluno que morreu soterrado durante chuvas no ES

Lucas Almeida Zuccon, 11 anos, morreu enquanto dormia em Conceição do Castelo Crédito: Reprodução

Os amigos e professores do garoto Lucas Almeida Zucco, de 11 anos, que morreu soterrado enquanto dormia em Taquarussu, em Conceição do Castelo , no último sábado (25), prestaram homenagens para a vítima através de um vídeo.

No vídeo, feito pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Luzia, onde Lucas estudava, e compartilhado nas redes sociais, o menino é descrito como um aluno alegre e sorridente, que se dedicava aos estudos e curtia a sua infância. Além disso, ele era apaixonado por motos e passava bastante tempo com a sua família.

O céu ganhou mais um anjo. Sempre acompanhando os caminhos de Deus, sempre lembraremos de você assim, com esse sorriso e com essa alegria, diz a homenagem feita pelos colegas. Veja o vídeo com a homenagem:

Lucas Almeida Zucco, 11, morreu em Conceição do Castelo Crédito: Reprodução

A MORTE

A Gazeta que No último sábado (25), o Corpo de Bombeiros informou ao jornalque uma criança tinha morrido em Conceição de Castelo , Sul do Estado, cidade atingida pelas fortes chuvas. O enterro de Lucas ocorreu no domingo (27), no cemitério localizado na comunidade rural em Santa Luzia.

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