Escola faz homenagem para aluno que morreu soterrado durante chuvas no ES

Os amigos e professores do garoto Lucas Almeida Zucco, de 11 anos, que morreu soterrado enquanto dormia em Taquarussu, em Conceição do Castelo, no último sábado (25), prestaram homenagens para a vítima através de um vídeo.
No vídeo, feito pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Luzia, onde Lucas estudava, e compartilhado nas redes sociais, o menino é descrito como um aluno alegre e sorridente, que se dedicava aos estudos e curtia a sua infância. Além disso, ele era apaixonado por motos e passava bastante tempo com a sua família.
O céu ganhou mais um anjo. Sempre acompanhando os caminhos de Deus, sempre lembraremos de você assim, com esse sorriso e com essa alegria, diz a homenagem feita pelos colegas. Veja o vídeo com a homenagem:
A MORTE
No último sábado (25), o Corpo de Bombeiros informou ao jornal A Gazeta que uma criança tinha morrido em Conceição de Castelo, Sul do Estado, cidade atingida pelas fortes chuvas. O enterro de Lucas ocorreu no domingo (27), no cemitério localizado na comunidade rural em Santa Luzia.
Ainda no sábado, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner confirmou a morte de uma outra criança, em Iúna, também vítima de soterramento após fortes chuvas no Espírito Santo. A identidade da segunda criança, no entanto, ainda não foi confirmada.
ALERTA MÁXIMO
O Espírito Santo pode voltar a ter mais chuva acima da média a partir desta terça-feira (28). Vale lembrar que o estado continua em alerta máximo para inundações e deslizamentos de terra. Segundo o relatório da Defesa Civil, mais de 11 mil moradores do Sul do Estado estão fora de casa por conta de estragos provocados pela chuva.