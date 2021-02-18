Novo auxílio deve ser pago a famílias com renda até R$ 600 por pessoa

Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na prática, o limite de renda ficaria mais amplo e alcançaria trabalhadores que não se enquadram no Bolsa Família , superando o valor definido na lei que criou o benefício no ano passado, que estipulava o limite da renda em meio salário mínimo, que seria de R$ 550 neste ano.

Apesar do limite de renda maior, a nova rodada terá público mais restrito. Como mostrou O Globo, a expectativa é que o auxílio seja pago para 40 milhões de brasileiros em 2021, sendo 20 milhões de pessoas hoje cobertas pelo Bolsa Família e outros 20 milhões de informais. No ano passado, 68 milhões de pessoas foram beneficiadas pelos repasses.

Segundo o jornal, o critério de renda a ser considerado não será mensal, mas trimestral e semestral, diante da variação de rendimentos dessas famílias. No caso dos informais, por exemplo, muitas vezes, elas têm renda em um mês e não tem no outro.

Para limitar o número de beneficiários, o governo fará um pente-fino nos cadastros cruzando informações de vários bancos de dados oficiais. A meta é que a nova rodada seja focada nas pessoas mais vulneráveis.

O valor que será pago na nova rodada do auxílio ainda não está definido, assim como a quantidade de meses. Até o momento, a negociação entre governo federal e Congresso apontam para o pagamento de três a quatro parcelas de R$ 250. Mas existe a possibilidade de que ele seja fechado em R$ 300.

COMO SERÁ A SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

O governo federal vai selecionar os beneficiários da nova rodada por meio da planilha que contém os dados de quem já havia recebido outras parcelas no ano passado.

O Ministério da Cidadania ficou responsável por esse filtro de beneficiários, já que um número bem menor de pessoas terão acesso ao novo benefício. A escolha ocorrerá com base em critérios de renda, priorizando os mais pobres.

O pagamento deve continuar da mesma forma: por meio do aplicativo Caixa Tem. O app está disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOS.