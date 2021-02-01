23 ideias de negócios para ter uma renda com o fim do auxílio emergencial

Sem o dinheiro do auxílio emergencial, trabalhadores precisarão se adaptar Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sem esse recurso, o jeito agora vai ser arranjar outras alternativas para conseguir pagar as contas e evitar entrar no vermelho. Diante do momento de incertezas e de muitas dificuldades do mercado de trabalho, uma boa maneira agora é investir no próprio negócio.

A pedido de A Gazeta, especialistas apontaram 23 ideias para quem quer empreender sem precisar investir muito dinheiro e que podem ser desenvolvidas até em casa. Entre as sugestões estão a revenda de produtos, serviços de entrega e de pequenos reparos, venda de alimentos ou artesanato, babá de cachorro e serviços de costura.

Para isso, o primeiro passo é identificar quais são os talentos que o profissional tem que podem se transformar em alternativa para uma nova fonte de renda. Um bom exemplo é aquela pessoa que faz bolos muito bem e é elogiada por toda a família. Por que não transformar essa habilidade em um negócio?

“O mercado é aberto a todos e resta saber onde esse trabalhador vai se encaixar. A crise traz muitas oportunidades, basta aproveitá-las. Independentemente do que o profissional for desenvolver, é preciso oferecer serviços de qualidade, isso vai garantir a sobrevivência do negócio. Se a pessoa entende de informática, porque não fazer consertos nos computadores dos vizinhos ”, comenta o conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), Sebastião Demuner.

Ele cita o exemplo de alguém que não teve medo de ir às ruas para comercializar produtos. O economista conta que estava em um restaurante quando chegou uma mulher com duas bolsas oferecendo uma ampla quantidade de itens. “Em uma bolsa tinha bombons e na outra calcinha, cueca, meia, barbeador, entre outros. Isso demonstra que não basta ter um produto, é preciso ir atrás do cliente e não esperar que eles apareçam de uma hora para outra”, afirma.

O professor de empreendedorismo da UVV Rafael Galvêas, sugere como alternativa de negócios a revenda de produtos de beleza, que não requer investimento, mas que depende da habilidade do trabalhador para vender. Outras sugestões são trabalhar com a produção de alimentos fits ou doces, passeios com o cachorro do vizinho, pequenos reparos domésticos e até serviços estéticos.

“Antes de mais nada, é importante entender do mercado. Para isso, um bom caminho é conversar com pessoas que já estão trabalhando no ramo. Se a ideia é trabalhar como motoboy, por exemplo, converse com outros que já estão no ramo há mais tempo, até para saber como é a rotina do trabalho, onde estão as oportunidades. Isso vai ajudar na hora de decidir o que fazer”, ressalta.

Na opinião do analista do Sebrae -ES Rafael Botelho, os negócios on-line estão em ascensão. Ele observa o perfil do consumidor que passou a comprar mais em plataformas digitais. Até o final do último ano, 80% dos clientes passaram a consumir por meio de redes sociais e e-commerce. Em 2019, eram 42%.

Segundo o analista, houve um aumento no número de empreendedores durante o ano de pandemia. Hoje, são 68 mil negócios, um crescimento de mais de 8 mil empreendedores em relação a 2019.

“Investir no próprio negócio se tornou uma alternativa para quem quer conseguir uma renda. No entanto, é necessário oferecer um trabalho personalizado, fazer parcerias, ter um planejamento, entre outros pontos. Quem quer empreender e não sabe por onde começar, o Sebrae tem mais de 400 ideias que podem ser para micro e pequena empresa ou ainda como autônomo”, destaca.

O auxílio de R$ 600 e R$ 300 foi um alívio para milhões de famílias que perderam a renda por conta das restrições impostas para o enfrentamento da Covid-19 . Por enquanto, ainda não há definição se o benefício será estendido. Porém, um projeto de Lei está em tramitação na Câmara dos Deputados com o objetivo de prorrogar o auxílio emergencial até abril de 2021, no valor de R$ 600.

O benefício emergencial foi criado para atender atender pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a emergência de saúde pública provocada pela doença. O recurso começou a ser pago em abril de 2020.

COMO EVITAR FICAR NO VERMELHO

O beneficiário do auxílio emergencial que ficou sem o recurso deve tomar cuidado para que a falta de dinheiro não comprometa as finanças da família.

“O governo já deu tempo para as pessoas se adaptarem a um novo momento. Sabemos que 2021 não será um ano fácil, mas é possível se reinventar e dar a volta por cima”, diz o conselheiro do Corecon-ES, Sebastião Demuner.

O economista orienta a fazer um diagnóstico da vida financeira, da mesma forma que se procura um médico uma vez por ano para cuidar da saúde.

“O mais importante não é verificar o quanto se ganha, mas como se gasta o dinheiro. Todos da família devem estar cientes da situação financeira e devem colaborar para evitar o desperdício. Deixar a luz acesa em um cômodo onde não tem ninguém é como rasgar dinheiro”, avalia.

Para não entrar no vermelho, Demuner sugere evitar compras por impulso, analisar se adquirir um produto é mesmo necessário, evitar dívidas no cartão de crédito, anotar todos os gastos, entre outros pontos.

“Procure comprar produtos da época. Pequenas iniciativas serão valiosas para fechar as contas no azul. Não digo que se tenha uma vida de miserável, mas sim saber gastar o dinheiro de maneira certa", finaliza.

IDEIAS DE NEGÓCIOS

Distribuidora de bebidas

Dogwalker (passear com cachorro) Estética Alimentos congelados Comida fit Cardápios de saladas Fabricação de doces Fabricação de bolos Fabricação de pães caseiros Confecção de bijuterias Revenda de roupa Revenda de cosméticos Conserto de celulares ou computadores Pequenos reparos e reformas como serviços de pedreiro ou eletricista Serviços de costureira Maquiagem e cabeleireiro Manicure Aula particular Motorista de aplicativo Serviços de motoboy Lanchonetes Vendedor de água de coco Churrasquinho

DICAS PARA NÃO FICAR NO VERMELHO