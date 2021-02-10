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Revisão

Governo libera novo lote residual do auxílio emergencial para 22 mil

Os créditos que totalizam R$ 20,9 milhões estão disponíveis para saque a partir desta quarta (10) para 22,2 mil beneficiários que tiveram seus cadastros reavaliados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2021 às 14:25

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:25

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Esse público recebe de uma só vez as parcelas de um a cinco do auxílio emergencial, cada uma de R$ 600 Crédito: Siumara Gonçalves
O governo federal anunciou nesta quarta-feira (10) um novo lote residual do auxílio emergencial para famílias economicamente prejudicadas pela pandemia de Covid-19.
Os créditos que totalizam R$ 20,9 milhões estão disponíveis para saque a partir desta quarta para 22,2 mil beneficiários que tiveram seus cadastros reavaliados após cancelamentos ou depois de terem analisadas suas contestações sobre indeferimentos, segundo o Ministério da Cidadania.
O calendário de pagamentos do auxílio emergencial aprovado em 2020 chegou ao fim em janeiro e, neste momento, o governo discute a retomada do benefício para famílias consideradas mais vulneráveis.

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Há quatro grupos de beneficiados no lote residual liberado nesta quarta. O primeiro envolve quase 12 mil pessoas que se tornaram elegíveis após reavaliação de cadastros e cruzamentos de informações de bancos de dados do governo.
Esse público recebe de uma só vez as parcelas de um a cinco do auxílio emergencial, cada uma de R$ 600. O valor pode dobrar e passar a R$ 1.200 por parcela para mães responsáveis pelo sustento do lar.
Os demais grupos receberão parcelas da extensão do auxílio emergencial, cada uma de, no mínimo, R$ 300. A cota em dobro também vale para as mães.
Entre os três grupos que receberão a extensão do benefício, o primeiro receberá a sétima, a oitava e a nona parcelas.
Outro grupo, com 9,4 mil integrantes, receberá as parcelas da sexta à nova parcela. São pessoas que ainda não haviam recebido a extensão e passaram por reavaliação.
O último grupo reúne 561 pessoas que não tinham sido consideradas elegíveis e fizeram a contestação via Dataprev entre 17 e 26 de dezembro de 2020.
Além dos novos beneficiários incluídos, ainda há pessoas que não retiraram o benefício. Até o início deste mês, cerca de 1,4 milhão de cidadãos incluídos no programa não tinham movimentado os recursos.

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