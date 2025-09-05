Expansão

Nova área para contêineres no Porto de Vitória deve operar ainda este ano

Com investimento de R$ 35 milhões, o TVV está expandindo em quase 65% sua extensão total, para fortalecer as demandas de exportação e importação

A nova área do terminal de contêineres no Porto de Vitória está em fase final de expansão e deve começar a operar ainda este ano. Com investimento de R$ 35 milhões, o Terminal de Vila Velha (TVV) está ampliando a sua extensão em quase 65%, passando de 108 mil m² para cerca de 178 mil m².

O projeto da Log-In Logística, que opera o TVV, foi estruturado para aumentar a eficiência logística do Espírito Santo, diversificar o portfólio e criar condições para escoamento ágil das cargas do Estado.

O ganho de capacidade com a expansão da área em 70 mil metros quadrados garante condições para absorver picos, como os da safra de café, e evitar os gargalos já vistos no Estado, segundo Gustavo Paixão, diretor de Terminais da Log-In Logística Integrada.

Ele detalha que as obras estão em fase avançada e existe a possibilidade de antecipar o início das operações em relação ao cronograma inicial. Mas essa antecipação depende do alfandegamento pela Receita Federal, que é a etapa que habilita a área a funcionar. Todos os demais órgãos já concluíram ou estão perto de concluir suas análises.

“A expansão foi pensada, principalmente, para dar mais vazão ao que já é forte no Espírito Santo, como café e rochas ornamentais, e também à exportação de produtos siderúrgicos, cargas do segmento Oil&Gas nos dois fluxos, máquinas, equipamentos e projetos especiais, aproveitando a nossa expertise e toda a tecnologia e capacidade dos nossos MHCs”, afirma Gustavo.

Contêineres no pátio do Terminal de Vila Velha (TVV) Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo Gustavo Paixão, já foram realizados todos os investimentos necessários em infraestrutura, segurança e sistemas de controle. “Todos os requisitos estruturais e tecnológicos foram implantados, restando apenas a liberação aduaneira. A celeridade da Receita Federal nesta etapa é fundamental para que o Espírito Santo possa colher, ainda em 2025, os benefícios logísticos e de competitividade que a expansão do TVV proporcionará”, destaca.

Além de responder às demandas de exportação, a expansão fortalece o movimento de importação, especialmente em segmentos como fertilizantes e veículos, essenciais para a economia local. “A integração entre exportação e importação cria um ciclo virtuoso ao abrir espaço para novas cargas. Assim, o terminal contribui para a fluidez logística e amplia a eficiência das operações no Estado”, reforça.

