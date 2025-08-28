Reforma tributária: ES lança canal para tirar dúvidas de contribuintes

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:44
Para facilitar o acesso da população a informações confiáveis e com linguagem descomplicada sobre a reforma tributária, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) está lançando uma série de canais para os contribuintes tirarem dúvidas sobre o tema.
A nova forma de cobrar impostos sobre consumo começa no ano que vem numa espécie de teste. Até 2033, haverá um período de transição do regime atual para o novo. Diante disso, a Receita Estadual criou um espaço no site e uma conta no WhatsApp para quem buscar informações sobre o tema.
As medidas envolvem três ações principais:
De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, o auditor fiscal Thiago Venâncio, as iniciativas representam um passo importante para fortalecer o relacionamento institucional.
“Considerando a relevância da reforma tributária e a crescente demanda da sociedade por informações seguras e acessíveis, essas ações nos permitem oferecer orientação padronizada, ampliar a transparência e consolidar a confiança dos contribuintes na Receita Estadual”, destacou Venâncio.
O gerente de Atendimento e Relacionamento da Sefaz, o auditor fiscal Pedro Gomes de Sá Junior observa que o canal de WhatsApp Receita Orienta também abordará outros temas tributários relevantes para os contribuintes capixabas, como mudanças na legislação e prazos para o cumprimento de obrigações acessórias.
“O canal no WhatsApp representa um avanço significativo, por utilizar uma ferramenta já incorporada ao dia a dia dos cidadãos, ampliando o alcance das informações e garantindo que conteúdos atualizados e confiáveis cheguem de forma prática e direta ao público”, ressaltou Sá Junior.
