Vitória é a 2ª melhor cidade do país em ranking de competitividade

A capital capixaba foi a primeira colocada no pilar Capital Humano, fruto de bons indicadores de qualificação da mão de obra

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:00

Vitória avança em educação e saúde, mas ainda peca em segurança pública Crédito: Luciney Araújo

Vitória ultrapassou São Paulo e alcançou a segunda colocação do país no Ranking de Competitividade dos Municípios. O resultado é o melhor para a Capital capixaba desde a criação do ranking em 2020. Um dos motivos é o avanço da mão de obra qualificada, indicador que levou a cidade a conquistar a 3ª posição no pilar Capital Humano.

O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (27) pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e avalia o desempenho de 418 municípios com mais de 80 mil habitantes em indicadores como Segurança Pública, Saúde, Sustentabilidade Fiscal e Educação.

Em 2024, Vitória estava em terceiro lugar na classificação geral. Já em 2025, ficou atrás somente de Florianópolis (Santa Catarina). São Paulo, que por alguns anos estava em segundo, caiu para a terceira colocação.



Além de apresentar bons dados de qualificação profissional, o município sede do Espírito Santo subiu 18 posições em Acesso à Saúde, o que garantiu o quarto lugar nacional. Nesse pilar, os destaques foram cobertura vacinal e atendimento pré-natal. Vitória ficou ainda em quarto lugar em Funcionamento da Máquina Pública, principalmente por conta da avaliação positiva em qualidade da informação contábil e fiscal e tempo para abertura de empresas.

No quesito Qualidade em Saúde Vitória também teve bom resultado, com destaque para o indicador Mortalidade Materna, no qual alcançou a primeira posição do país, com zero morte a cada 10 mil mulheres.

Para Carla Marinho, especialista da área de relações governamentais e competitividade do CLP, a cidade também teve destaque em Qualidade da Educação, com salto de 18 posições no ranking. "Bons resultados em pilares que analisam a saúde e educação ajudam a melhorar o resultado de Vitória", afirma.

A representante da CLP explica que na nota geral das cidades, Vitória está muito próxima de Florianópolis, que ocupa o primeiro lugar, com uma diferença de apenas 0,15 pontos. Florianópolis teve 62,47 e Vitória: 62,32. Já São Paulo conquistou 61,47.

Segundo Carla Marinho, a segurança pública em Vitória, apesar de um avanço de três colocações, é considerada muito ruim (374ª), sendo a pior colocação entre todos os pilares da capital. "A segurança continua sendo um desafio estrutural para o município, com pouca melhora em termos de posição e dados finais", afirma.

O que é o ranking de competitividade? O Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP está em sua sexta edição. Ele apresenta os resultados detalhados dos municípios do país com mais de 80 mil habitantes. O levantamento se baseia em 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública das cidades brasileiras. São eles: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento, Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.

“Um município é competitivo quando suas políticas públicas transformam a vida das pessoas. O ranking revela, com base em dados públicos, quais cidades mais avançam em economia, gestão, segurança, saúde, saneamento, meio ambiente, inovação e telecomunicações. É uma plataforma importante para os prefeitos saberem o que funciona e o que precisa melhorar”, afirmou o diretor presidente do CLP, Tadeu Barros.

