Finanças

Empresários e autoridades demonstram otimismo sobre impacto da reforma tributária no ES

Em painel promovido pela Rede Gazeta nesta quarta-feira (27), lideranças capixabas avaliaram cenários e necessidades de ajustes com a chegada de novas regras, já em 2026

Wanessa Eustachio Analista de Comunicação / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:42

O painel foi composto por Abdo Filho, Rogério Salume, Paulo Ricardo Cardoso e Benício Costa. Crédito: Carlos Alberto Silva

O painel “Diálogos: reforma tributária” reuniu especialistas e autoridades, nesta quarta-feira (27), na sede da Rede Gazeta, em Vitória, para debater os efeitos e implicações da regulamentação da Reforma Tributária, cuja implementação - que será escalonada - começa já em 2026. Em consenso, empresários, líderes de segmento e autoridades demonstram confiança com relação ao cenário no Espírito Santo.

Para o vice-governador Ricardo Ferraço, que falou na abertura do encontro, não restam dúvidas de que o Estado “fez o dever de casa” e que não perderá nem recursos nem atratividade ante às mudanças que serão postas em vigor paulatinamente, até 2033.

“Temos dívida líquida negativa, 13 anos seguidos com nota A do Tesouro e investimentos que chegam a 20% da nossa receita corrente líquida”, citou Ricardo, segundo o qual “os capixabas estão preparados para os impactos”.

A iniciativa, promovida por A Gazeta e CBN Vitória, teve como objetivo oferecer uma análise técnica sobre o novo modelo tributário, apontando desafios e oportunidades para o setor produtivo diante de mudanças estruturais previstas.

No encontro, o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, e o secretário de Desenvolvimento, Rogério Salume, fizeram coro ao vice-governador: ambos foram enfáticos em garantir que o Estado irá contrariar a expectativas de queda de receita e seguirá atrativo para investidores, mesmo após o fim das políticas de benefícios fiscais, previsto para acontecer nos próximos anos.

Diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes defendeu que outros painéis aconteçam para aprofundar a temática. Segundo ele, ao abrir as portas para uma reunião entre representantes do poder público e da iniciativa privada, a Rede Gazeta reforça o compromisso em defender temas relevantes para a sociedade.

“A reforma tributária é um dos maiores desafios e também uma grande oportunidade para modernizar a economia brasileira. Exige debates técnicos sobre seus impactos no Espírito Santo. Para nós, da Rede Gazeta, trazer essa conversa para dentro de casa é sinônimo do compromisso que nos move há décadas”, destacou Moraes.

Confira as impressões de alguns convidados do evento:

A reforma tributária tem que servir às pessoas. Existem muitas questões ainda indefinidas, em discussão no Parlamento brasileiro. Essas decisões têm impacto direto no nosso Estado, temos mais de 400 emendas em análise. O fato objetivo é que os capixabas estão preparados. Fizemos o dever de casa. Ricardo Ferraço Vice-governador do ES

A reforma tributária vai impactar o Brasil como um todo, mas o Espírito Santo está entre os Estados mais afetados com a implementação plena das mudanças. Por outro lado, já existe um ambiente favorável de diálogo entre governo e setor produtivo, o que fortalece a construção de estratégias conjuntas. Os empresários têm se mobilizado em grupos de trabalho para identificar oportunidades, principalmente ligadas à exportação e à redução do custo Brasil. Com nossa estrutura logística o Estado passa a ser, naturalmente, um hub de entrada e saída do Brasil através da sua malha logística de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. E, certamente, com isso, nós vamos ter grandes oportunidades. Fernando Saliba Presidente do ES em Ação

O Espírito Santo é um estado organizado e, mesmo diante da possibilidade de perdas de faturamento, acredito que já há estudos e planejamento para enfrentar esse cenário. Toda mudança gera incertezas, mas também abre espaço para oportunidades. As empresas que estiverem mais preparadas e estruturadas terão condições de manter, ou até ampliar, seu sucesso nesse novo contexto. Mateus Bassini Diretor Comercial do Grupo Danúbio

Participar de encontros como este, promovido pela Rede Gazeta, é essencial para entender as tendências da reforma de forma ampla, para além do nosso setor específico. No caso da ES Gás, por exemplo, o impacto se estende à cadeia dos nossos clientes, que são os principais agentes para o nosso negócio. Compreender esse cenário mais abrangente é fundamental para o planejamento estratégico. Fábio Bertollo Presidente da ES Gás

Acreditamos que a reforma pode ser um facilitador no nosso dia a dia. A parte tributária, hoje, é um verdadeiro gargalo dentro das empresas. Com a simplificação, vemos uma oportunidade de reduzir interpretações e tornar esse processo mais claro. No Grupo Maestri, que lida com mais de 10 mil itens no segmento de supermercados, estamos investindo na parametrização dos sistemas e buscando informação e nos preparando para isso. Participar de eventos como este, da Rede Gazeta, tem sido fundamental nesse processo de preparação. Victor Maestri Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Maestri

