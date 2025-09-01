2024-2049

ES terá investimentos de R$ 137 bi até 2029, maior volume em 25 anos

Previsão de investimentos para os próximos cinco anos está concentrada na indústria; desse total, 70% já estão contratados ou em execução

O Espírito Santo vai receber R$ 137 bilhões em investimentos até o ano de 2029. A estimativa é da Carteira de Investimentos Anunciados e Concluídos 2024-2029, divulgada nesta segunda-feira (1°) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O montante apurado neste ano é 40,6% maior do que o levantamento do ano passado, que era de R$ 98 bilhões, e também representa um recorde na projeção nos 25 anos em que o estudo é realizado.

No levantamento apresentado, foram considerados 1.290 projetos — 8,2% a mais que do ano passado. Dos R$ 137 bilhões, 70% estão em execução, totalizando 770 projetos que somam R$ 96,3 bilhões. Outros 30% se enquadram em oportunidades, com 520 projetos, que somam R$ 41,3 bilhões.

Ao analisar os investimentos divididos por setor, a maior parte será destinada para a indústria (91,7%), sendo 43,3% para a indústria extrativa, representando R$ 43,3 bilhões, e 38,2% para a construção, um montante de R$ 38,2 bilhões.

Os principais projetos em execução estão relacionados à exploração e produção de petróleo previstos pela Petrobras, que totalizam R$ 35 bilhões. Outros R$ 10,3 bilhões se referem ao novo contrato de duplicação da BR 101. Também entram na lista a revitalização dos campos de Golfinho e Camarupim e o aumento de produção do FPSO Cidade de Vitória da BW Energy, que somam R$ 5,6 bilhões, além do projeto no campo de Wahoo da Prio, com R$ 4,9 bilhões.

Na lista, se destacam o projeto de duplicação da BR 262, com investimento previsto de R$ 8 bilhões, e a ferrovia EF 118, projeto de R$ 7,4 bilhões. Na indústria, o destaque é para a retomada de 100% das operações da Samarco, com investimentos R$ 5,9 bilhões, e também o projeto de implantação do laminador de tirar a frio da ArcelorMittal, de R$ 4 bilhões.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), destacou que de, recursos públicos, a média de investimento é de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões por ano.

São números importantes, primeiramente, porque mostra a organização do Estado e a capacidade que temos de fazer investimentos e que temos um ambiente de negócio propício. O investimento privado crescente mostra confiança do setor produtivo do que está sendo desenvolvido no Estado Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, destacou que os R$ 137 bilhões previstos em investimentos significam geração de novos empreendimentos, emprego e renda, impactando positivamente os 78 municípios do Estado.

"O levantamento já totaliza 25 anos de monitoramento e é referência para sinalizar os rumos da economia capixaba e apoiar o planejamento e processo decisório do setor público e produtivo", disse.

Outro destaque apontado por Lira foi o fato de que o investimento público no Espírito Santo — que inclui municipais, estadual e federal — teve crescimento de 394,1% entre 2018 e 2024.

Municípios com mais investimentos

O município com maior montante nesse levantamento é Anchieta, que assumiu o lugar de Presidente Kennedy em relação ao ano passado. A cidade do Sul do Estado deve receber R$ 15 bilhões. Em segundo lugar está a Serra, com R$ 13 bilhões e, em seguida, Presidente Kennedy, com R$ 11,7 bilhões. Em geral, neste ano, são mais de 20 municípios com investimentos superior a R$ 1 bilhão.

Entre os investimentos concluídos em 2024 estão 325 projetos, o que totalizou R$ 9,4 bilhões, um crescimento de 41,5% em relação aos finalizados no ano anterior. A indústria terminou 206 projetos, somando R$ 8,3 bilhões; e o setor de comércio e serviços, 119 projetos que chegam a R$ 1,1 bilhão.

