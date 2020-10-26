Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sonegou ICMS

Justiça do ES condena empresário a 5 anos de prisão por fraude milionária

Marcelo Masini era dono de uma empresa de importação e sonegou mais de R$ 64 milhões. Dívida com o Tesouro Estadual chegou a R$ 200 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 20:07

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 20:07

Vista aérea do Porto de Vitória, onde está a fábrica da TechnipFMC
Vista aérea do Porto de Vitória, onde Minter Trading LTDA atuava Crédito: Codesa/Divulgação
Justiça  Estadual condenou um empresário a cinco anos de prisão em regime semiaberto e ao pagamento de R$ 85,8 mil em multa por fraude contra o cofre público estadual. De acordo com o processo, Marcelo Masini era dono de uma empresa de importação.
Ele foi condenado por sonegar mais de R$ 64 milhões (em valores corrigidos) em Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), entre 2002 e 2003. A dívida, que chegou a R$ 200 milhões, hoje está em R$ 2,8 milhões. A decisão é da juíza Graciela de Rezende Henrique, da 5ª Vara Criminal de Vitória.
Masini era sócio-administrador da Minter Trading LTDA, empresa que importava mercadorias pelo Porto de Vitória e tinha sede na Avenida Nossa Senhora da Vitória, na Capital.  O processo foi iniciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em março de 2007, e só teve a sentença proferida na última terça-feira (20).
Devido a não localização do réu, o processo foi suspenso em março de 2013 e só foi retomado em março de 2016. Segundo o MPES, foram realizadas diligências pela Coordenação da Ordem Tributária, Econômica e Lavagem de Dinheiro do Gaeco na tentativa de localizar o empresário.
Sobre o ICMS sonegado pela empresa, houve correção de valores, juros e multa por quase 20 anos. Com isso, de acordo com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a empresa teve quatro autos de infração lavrados e chegou a dever ao Tesouro Estadual quase R$ 200 milhões, em valores atuais, sendo que desse total, aproximadamente, R$ 64,3 milhões eram de tributos sonegados e os R$ 135,7 milhões restantes de juros e multas.
Para conseguir reaver os valores sonegados, o Estado vem realizando a execução fiscal da dívida. Atualmente, está localizando os bens dos devedores, empresa e sócios, para que possam ser liquidados para pagar as dívidas.

R$ 2,8 MILHÕES

VALOR ATUAL DEVIDO AO ESTADO
Além disso, o prazo de alguns dos processos contra a empresa venceu, o que fez o valor da dívida reduzir ainda mais. Com isso, o valor atual que a Minter Trading ainda deve aos cofres do Estado passou para R$ 2.855.743,55.

Veja Também

Senado aprova empréstimo de R$ 200 milhões para o ES combater a sonegação

Receita Estadual identifica sonegação de impostos em 4,5 mil empresas

O procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, lembra que o pagamento dos débitos tributários precisa ser integral, ou seja, não há a possibilidade de descontos de juros ou de multas sobre o valor sonegado. Ele ainda aponta que essa decisão é muito importante, porque demonstra que quem insistir em adotar esse tipo de prática fiscal vai ser punido.
"Além de pagar a dívida, ele terá que cumprir a pena pelo crime. Por isso, é uma decisão importante, porque mostra que a sonegação traz um prejuízo para todo mundo, ela desequilibra o ambiente de negócios e lesa o tesouro do Estado. Estamos monitorando, autuando e tomando as providências na forma da lei"
Rodrigo de Paula - Procurador-geral do Espírito Santo
O gerente fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Arthur Carlos Teixeira Nunes, aponta que ocorreu uma mudança muito grande na forma em que os documentos fiscais e livros chegam à fiscalização.
Na época em que o caso ocorreu, os documentos eram preenchidos pelo contador da empresa e, dentro de um período de cinco anos, a fiscalização só teria acesso a eles caso solicitasse.
"Com o avanço da tecnologia, esses arquivos todos se tornaram eletrônicos. Em vez de solicitar ao contribuinte, avisamos a ele que estamos fazendo a auditoria e os documentos já constam na base de dados da Secretaria da Fazenda. Isso dá mais celeridade ao processo e permite achar desvios de forma mais rápida. Tendo um período menor de prática ilícita, a chance de recuperar o crédito é muito maior", explica.

Veja Também

Justiça penhora R$ 28 milhões da Codesa para empresa envolvida em sonegação

Receita Federal identifica R$ 1,2 bilhão em sonegação de empresas

COMO A EMPRESA SONEGOU ICMS

O cálculo do ICMS que as empresas devem ao Estado é feito da seguinte forma: ao comprar mercadorias para a empresa, é lançado o crédito do ICMS, e quando a venda é realizada, lança-se o débito por essa venda. A diferença entre o débito e o crédito de ICMS deve ser recolhida ao cofre público.
Segundo a sentença da 5ª Vara Criminal de Vitória, duas funcionárias responsáveis pela contabilidade da empresa, mesmo recebendo a documentação completa das operações comerciais realizadas, não lançavam os valores integrais de ICMS a recolher. O documento explica que isso acontecia por determinação de Marcelo Masini.

Veja Também

Chefão da Telexfree é condenado por sonegação de R$ 3,9 milhões

Ex-governador do ES, José Ignácio é condenado por sonegação de tributos

Em seu depoimento à Justiça, uma dessas contadoras disse que podia perceber que a empresa estava recolhendo valores de ICMS diferentes dos informados e que comunicou isso ao seu superior.
Além disso, informou que encaminhava os relatórios para a contabilidade da empresa, que ficava em São Paulo. Relatou ainda que acreditava que o recolhimento menor de ICMS ocorreu porque a empresa estava passando por dificuldades financeiras.

Veja Também

Quatro são denunciados por sonegação de R$ 30 milhões no ES

Dois empresários do setor de rochas são denunciados por sonegação

Em junho de 2002, durante uma fiscalização, a primeira fraude foi localizada. Foram omitidos da contabilidade da empresa R$ 833.120,22 (valor não corrigido) em ICMS. Durantes os meses seguintes, a empresa continuou a não informar em sua contabilidade a totalidade do ICMS devido. Somou-se então uma dívida na ordem de R$ 9 milhões. Foi lavrado o primeiro auto de infração e a empresa foi inscrita na dívida ativa do Estado.
A empresa atuou da mesma forma em 2003. Ao todo foram omitidos aproximadamente R$ 21,3 milhões (em valores não corrigidos) da sua contabilidade. A importadora teve uma nova inscrição na dívida ativa estadual.

FUNCIONÁRIAS FORAM ABSOLVIDAS

De acordo com o MPES, em março de 2013, ainda durante a tramitação do processo, houve uma sentença que absolveu as duas rés, responsáveis pela contabilidade da empresa.
"Elas foram absolvidas em razão da fragilidade de provas quanto à responsabilidade pelo não recolhimento do imposto. No entanto, a ação penal prosseguiu na Justiça em relação ao réu Marcelo Masini. O relatório final do inquérito, inclusive, indicou que ele exercia a gestão e administração na empresa à época dos fatos que geraram as autuações da Receia Estadual e foram objeto de denúncia pelo MPES", explica o Ministério Público em nota.

O QUE DIZ A EMPRESA

A reportagem entrou em contato com o escritório de advocacia Moraes Pitombo, que atende Marcelo Masini, porém, até a publicação desta reportagem, às 20h desta segunda-feira (26), não obteve retorno. Assim que se manifestar, este conteúdo será atualizado.
De acordo com a sentença, Masini pode recorrer da decisão em liberdade.
CORREÇÃO: Na primeira versão deste texto foi publicado de forma equivocada que o empresário foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mas a sentença foi aplicada pela 5ª Vara Criminal de Vitória, em primeira instância. Este texto foi atualizado no dia 27 de outubro às 17h40.

LEIA MAIS SOBRE SONEGAÇÃO FISCAL:

ES notifica 11 lojas de brinquedos por suspeita de sonegação de impostos

Shakira é investigada por suposta sonegação milionária na Espanha

Sonegação fiscal no cenário de insegurança jurídica

MPES faz operação contra sonegação fiscal na venda de café

Acusada de sonegação, empresa de bebidas Dolly fecha fábrica em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados