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"Café Requentado"

MPES faz operação contra sonegação fiscal na venda de café

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em empresa de Linhares e municípios vizinhos

Publicado em 06 de Março de 2018 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 16:24
Ministério Público deflagra operação "Café Requentado" no norte do ES Crédito: Divulgação/MPES
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta terça-feira (06) a operação "Café Requentado". A ação, para apurar crimes de sonegação fiscal em empresas do setor cafeeiro, é realizada em Linhares e municípios vizinhos no Norte do Estado.
A investigação permanece em sigilo, mas o MPES informou que foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em empresas de Linhares e outros municípios. 
O objetivo é elucidar, entre outros, o crime de sonegação fiscal, por meio de compra e venda de notas fiscais frias, com trocas entre empresas visando burlar a fiscalização. O montante em valores das fraudes cometidas está sendo apurado por meio de trabalho técnico da Receita Estadual.
A operação conta com o apoio do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, com o auxílio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar e participação de auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Os documentos apreendidos foram encaminhados para a Promotoria de Justiça de Rio Bananal e as mídias encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia (LAB) do MPES para análise.

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