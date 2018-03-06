MPES faz operação contra sonegação fiscal na venda de café

Ministério Público deflagra operação "Café Requentado" no norte do ES Crédito: Divulgação/MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta terça-feira (06) a operação "Café Requentado". A ação, para apurar crimes de sonegação fiscal em empresas do setor cafeeiro, é realizada em Linhares e municípios vizinhos no Norte do Estado.

A investigação permanece em sigilo, mas o MPES informou que foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em empresas de Linhares e outros municípios.

O objetivo é elucidar, entre outros, o crime de sonegação fiscal, por meio de compra e venda de notas fiscais frias, com trocas entre empresas visando burlar a fiscalização. O montante em valores das fraudes cometidas está sendo apurado por meio de trabalho técnico da Receita Estadual.

A operação conta com o apoio do Grupo de Atenção Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, com o auxílio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar e participação de auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).