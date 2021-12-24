Até o final da tarde de terça-feira (2), 25.696 passageiros, o equivalente a 56% dos impactados até 31 de dezembro, haviam sido atendidos, segundo informações fornecidas pela Itapemirim. A empresa informou ainda que já foram processados R$ 7,8 milhões em pedidos de reembolso junto às operadoras de cartão de crédito.

ITA orientou ainda para que os viajantes não compareçam ao aeroporto neste momento Crédito: Fernando Madeira

“Os valores serão estornados aos clientes diretamente na fatura do cartão de crédito em um prazo de até 30 dias. A ITA enviará diariamente às operadoras todos os pedidos de reembolso solicitados no dia anterior.”

A empresa esclareceu que tem trabalhado arduamente para promover a reacomodação ou reembolso dos valores pagos.

Contudo, somente os passageiros que estão fora da cidade onde vivem, e que tenham viajado anteriormente com a ITA, estão conseguindo a reacomodação em voos de outras companhias aéreas, ou em ônibus da Viação Itapemirim, que estão sendo utilizados como parte do plano de contingência.

Your browser does not support the audio element. ITA tem 20 mil passageiros ainda sem assistência às vésperas do Natal

O grupo Itapemirim tem orientado que apenas esses passageiros entrem em contato nos canais de atendimento da companhia para reacomodação de retorno aos seus destinos de origem.

A aérea ainda não informou quantos passageiros já foram reacomodados em voos de outras companhias, em transporte terrestre e o total de passageiros que já estariam com o processo de reembolso em andamento ou concluído.

PASSAGEIROS NÃO DEVEM IR AO AEROPORTO

Avião da ITA Crédito: Ilton Barbosa/Divulgação

Os clientes que ainda estão em sua cidade de domicílio, com voos programados para os próximos dias – inclusive Natal e Ano Novo –, serão atendidos exclusivamente com o reembolso integral dos valores pagos.

Para facilitar o processo de reembolso, basta acessar o site da companhia, clicar na aba Reembolso, localizada no menu superior, preencher o formulário e enviar. Segundo a ITA, todos os pedidos serão tratados individualmente com prazo de pagamento em até 30 dias.

“Além disso, o atendimento pode ser feito pelo telefone 0800 723 2121 e pelo chat presente no site da companhia. O horário de atendimento é das 6h às 21h. A ITA alerta que, devido à alta demanda, pode haver uma demora acima do esperado para o atendimento. A companhia orienta os passageiros que não tentem realizar check-in online e não compareçam aos aeroportos antes de contatar a empresa aérea.”

EMPRESAS DE VIAGEM SE MOBILIZAM PARA SUPRIR VOOS

Em comunicado oficial, a CVC, uma das principais empresas de viagem do país, informou que tem buscado atender seus clientes de forma ativa e emergencial desde o início do incidente e que chegou a disponibilizar voos fretados adicionais emergencialmente e a reacomodação de seus clientes em voos junto a outras companhias aéreas parceiras, bem como disponibilizou canais de atendimento exclusivos para seus clientes. A empresa orientou ainda para que os viajantes não compareçam ao aeroporto neste momento.

“Caso necessário, pedimos que entre em contato com a gente através de nossa central de atendimento: 0800 021 2623. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 09h às 21h.”

O Grupo BeFly, incluindo todas as empresas Flytour e Belvitur, também vem realizando um mutirão para reacomodar cerca de 10 mil clientes que estão com passagens da ITA compradas, conforme comunicado divulgado em suas redes sociais.