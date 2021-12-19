Ita, braço aéreo da Itapemirim, recebe enxurrada de reclamações

Além de protestos no Aeroporto de Guarulhos (SP), clientes que compraram passagens da Itapemirim Transportes Aéreos (Ita) para este final de ano estão usando as redes sociais para reclamar da suspensão das atividades da empresa por tempo indeterminado – decisão anunciada de supetão na noite de sexta-feira (17).
Repórter do G1, a jornalista Rosanne D'Agostino relatou ter descido de um voo após nove horas de espera. Na saída, ela relata que uma aeromoça chorou ao saber que não tinha mais emprego. "A empresa diz que suspendeu as atividades para fazer uma reestruturação, mas no aeroporto os funcionários sumiram", escreveu.
O repórter Fabio Murakawa, do Valor Econômico, descobriu que a Ita tinha suspendido as viagens enquanto aguardava para decolar, já dentro da aeronave da empresa. "Os passageiros foram desembarcados em Brasília. A orientação é procurar outras companhias áreas por conta própria", contou.
Nas redes sociais são inúmeras as reclamações de pessoas que estavam com a passagem marcada para este final de ano. Ou seja, que estão, neste momento, com os planos para o Natal e o réveillon frustrados. É o caso de um internauta que viajaria com a família para o Rio de Janeiro.
O site ReclameAqui – que faz o intermédio entre clientes e empresas para resolução de problemas – também acumula mais de 3 mil reclamações sobre a Ita. Centenas são sobre voos que estavam programados para as próximas semanas e foram cancelados.
Além da dor de cabeça gerada pelo cancelamento, muitos clientes ressaltam prejuízos e transtornos porque já tinham realizado a reserva e o pagamento de outros serviços, como hospedagem e passeios. No sábado (18), a empresa Ita foi classificada como "não recomendada" no Reclame Aqui.
Colunista de O Globo, o jornalista Lauro Jardim divulgou que, apenas neste final de ano, 40 mil clientes da Ita podem ser prejudicados, ficando sem as viagens previstas até o dia 2 de janeiro de 2022. Somente neste final de semana, já seriam cerca de 8 mil passageiros nesta situação.
O QUE DIZ A ITAPEMIRIM
Em nota, o Grupo Itapemirim informou que tem trabalhado "arduamente" com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para sanar as consequências causadas aos passageiros pela suspensão dos voos e tem contado com o apoio das companhias aéreas para fazer a reacomodação dos clientes impactados.
"A prioridade para reacomodação tem sido para aqueles que já estão fora da cidade de domicílio e precisam retornar para casa. Os demais passageiros com viagens de ida e volta, que estão nas cidades em que moram, serão atendidos prioritariamente com reembolso total dos valores pagos", esclareceu.
A Ita também pediu aos passageiros com viagens programadas a partir deste sábado (18) que não realizem o check-in nem se dirijam aos aeroportos antes de contatar a empresa. "Todos devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou diretamente com a agência de viagem", orientou.
Por fim, a companhia lamentou os transtornos causados. "A Ita reafirma o compromisso de prestar toda assistência aos passageiros, conforme prevê a resolução 400 da Anac, e trabalha neste momento na reestruturação para retomada das operações o mais breve possível", concluiu.