Ita, braço aéreo da Itapemirim, recebe enxurrada de reclamações

Repórter do G1, a jornalista Rosanne D'Agostino relatou ter descido de um voo após nove horas de espera. Na saída, ela relata que uma aeromoça chorou ao saber que não tinha mais emprego. "A empresa diz que suspendeu as atividades para fazer uma reestruturação, mas no aeroporto os funcionários sumiram", escreveu.

Desci hj a noite de um dos últimos, se não o último voo da Itapemirim. Quase 9h de espera, 2h dentro do avião parados. Na saída, aeromoça chorando pq já não tinha emprego. Piloto fez questão de levar as bagagens, pq já não tinha mais funcionários p colocá-las no avião... pic.twitter.com/Yz5o03WwLL — Rosanne D'Agostino (@rosannedag) December 18, 2021

O repórter Fabio Murakawa, do Valor Econômico, descobriu que a Ita tinha suspendido as viagens enquanto aguardava para decolar, já dentro da aeronave da empresa. "Os passageiros foram desembarcados em Brasília. A orientação é procurar outras companhias áreas por conta própria", contou.

Agora os passageiros do voo 5657 da #Itapemirim foram desembarcados em BSB. A orientação para os passageiros é procurar outras companhias aéreas por conta própria, pois a companha está com as operações suspensas e não tem nenhum funcionário no aeroporto — fabio murakawa (@fabiomura) December 18, 2021



Nas redes sociais são inúmeras as reclamações de pessoas que estavam com a passagem marcada para este final de ano. Ou seja, que estão, neste momento, com os planos para o Natal e o réveillon frustrados. É o caso de um internauta que viajaria com a família para o Rio de Janeiro

Boa noite para quem comprou 4 passagens da Itapemirim para passar o Natal e o Réveillon no Rio com a família, saindo amanhã às 9h. Ao menos me consolo sabendo que não fui retirado de dentro da aeronave. — Walter Monteiro (@womonteiro) December 18, 2021

Tenho passagem pela Itapemirim pro ano novo pic.twitter.com/IaXrjMmUQR — Isabella Veloso (@icv1006) December 18, 2021

O site ReclameAqui – que faz o intermédio entre clientes e empresas para resolução de problemas – também acumula mais de 3 mil reclamações sobre a Ita . Centenas são sobre voos que estavam programados para as próximas semanas e foram cancelados.

Site ReclameAqui acumula mais de 3,3 mil reclamações sobre a Ita Crédito: ReclameAqui

Além da dor de cabeça gerada pelo cancelamento, muitos clientes ressaltam prejuízos e transtornos porque já tinham realizado a reserva e o pagamento de outros serviços, como hospedagem e passeios. No sábado (18), a empresa Ita foi classificada como "não recomendada" no Reclame Aqui.

O Globo, o jornalista Lauro Jardim divulgou que, Colunista de, o jornalista Lauro Jardim divulgou que, apenas neste final de ano, 40 mil clientes da Ita podem ser prejudicados , ficando sem as viagens previstas até o dia 2 de janeiro de 2022. Somente neste final de semana, já seriam cerca de 8 mil passageiros nesta situação.

O QUE DIZ A ITAPEMIRIM

Em nota, o Grupo Itapemirim informou que tem trabalhado "arduamente" com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para sanar as consequências causadas aos passageiros pela suspensão dos voos e tem contado com o apoio das companhias aéreas para fazer a reacomodação dos clientes impactados.

"A prioridade para reacomodação tem sido para aqueles que já estão fora da cidade de domicílio e precisam retornar para casa. Os demais passageiros com viagens de ida e volta, que estão nas cidades em que moram, serão atendidos prioritariamente com reembolso total dos valores pagos", esclareceu.

[email protected] ou diretamente com a agência de viagem", orientou. A Ita também pediu aos passageiros com viagens programadas a partir deste sábado (18) que não realizem o check-in nem se dirijam aos aeroportos antes de contatar a empresa. "Todos devem entrar em contato pelo e-mailou diretamente com a agência de viagem", orientou.