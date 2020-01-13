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Para renovar a casa

Feirão no ES terá móveis e itens de decoração com até 60% de desconto

Fábricas vão negociar venda de produtos direto com os consumidores com descontos e parcelamento em até 10 vezes

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 20:08
Ambiente montado de sala com sofá e mesa de centro na feira de móveis Crédito: Divulgação/Assessoria
Os capixabas que entraram o ano querendo renovar a casa com novos móveis vão ter uma oportunidade extra nesta semana para fazer isso pagando pouco. Até o próximo domingo (19), o Espírito Santo recebe o 6º Feirão de Fábrica - Moveis e Decoração com itens a venda com até 60% de desconto.
Serão vendidos móveis e itens de decoração direto da fábrica no Pavilhão de Carapina, na Serra. Os visitantes podem encontrar, por exemplo, móveis e produtos para dormitório, sala de jantar e estar, varanda, cozinha, além de colchões, tapetes e objetos decorativos.
Nosso feirão já se consolidou na cidade como uma oportunidade para quem quer renovar diversos itens da casa, disse um dos organizadores, Luís Henrique Leite. A entrada custa R$ 5 por pessoa.

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Segundo a organização do evento, o feirão vai contar com a presença de marcas como Planejar Interiores, Luzitana Móveis, Luciana Móveis, Classic Móveis, Empório Móveis Rústicos e Colcholândia, além de outras empresas de adornos, almofadas e peças para decoração em geral.
Segundo Luís Henrique, muitos produtos são da coleção 2020 e todos com excelentes condições de pagamento. O cliente vai poder negociar direto com o fabricante, isso torna o produto muito mais acessível. É possível fazer um bom negócio, destacou.
As marcas estão com ambientes montados como diferentes espaços de uma casa. Um exemplo do que o cliente vai encontrar na feira é o roupeiro de imbuia que custa R$ 5.900 e na feira sai por R$3.990. A cama com baú e criado que custa R$3.290 com desconto vai para R$ 2.640. As peças de mostruário ainda têm até 20% de desconto.
Ambiente montado de quarto com cama de casal na feira de móveis Crédito: Divulgação/Assessoria
A representante da Planejar Interiores, Cida Santos, afirma que é muito mais vantajoso comprar móveis em eventos como esse. Negociamos o preço e é possível parcelar a compra em até 10 vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário, disse.
Antes de chegar ao Espírito Santo, o Feirão passou por diversas cidades como Juiz de Fora, Goiânia, Carmo do Cajuru, Divinópolis e Uberlândia. O Feirão de Fábrica conta com estacionamento gratuito e praça de alimentação no Pavilhão de Carapina.

SERVIÇO:

6º Feirão de Fábrica
  • Local: Pavilhão de Carapina - Av. Marginal (Rodovia do Contorno)), 5.196 - Jardim Carapina, Serra - ES
  • Quando: Até domingo, 19 de janeiro
  • Horário: das 14h às 22h
  • Entrada: R$ 5 por pessoa
  • Estacionamento gratuito

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