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Material escolar 8% mais caro neste ano; veja dicas para economizar

Veja seis conselhos para gastar menos nas papelarias neste ano. Uma boa dica pode ser a organização de grupos de pais para conseguirem descontos melhores

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:51
Movimento em papelaria: compra de material escolar vai pesar no bolso neste ano Crédito: Marcelo Prest/Arquivo
Quem tem filho já sabe: início de ano é hora de comprar material escolar. E em 2020, é bom preparar o bolso. O preço dos produtos deve aumentar 8% em média nos dois primeiros meses deste ano, em relação a janeiro e fevereiro de 2019, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (Abfiae).
De acordo com a entidade, a alta ocorre por conta da elevação dos custos de matérias-primas como plástico, tinta e papel. Um outro fator que encareceu os produtos, como mochilas e estojos, foi a flutuação do dólar registrada ao longo do ano passado.

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E uma das maneiras de economizar é pesquisar preços e garimpar descontos. O conselheiro do Conselho Regional de Economia no Espírito Santo (Corecon-ES), Naone Garcia, orienta que fazer um levantamento de preços pode ajudar.
Algumas pessoas ficam com preguiça de pesquisar, pois acreditam que a diferença não será tão grande assim. É importante alertar que no final das contas essa disparidade será bem relevante. Uma outra dica é tentar comprar a lista inteira em uma mesma papelaria, se ela tiver bons preços, pois o desconto poderá ser bem melhor, destaca.

SEIS DICAS PARA ECONOMIZAR NA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR

Exija a nota fiscal

De acordo com o conselheiro do Corecon-ES, Naone Garcia, quem quer economizar deve pesquisar, mesmo que os valores não sejam muito relevantes. Algumas pessoas ficam com preguiça, mas no final é possível perceber uma economia bastante relevante, orienta. Outra dica é utilizar os sites comparadores de preços que podem facilitar as buscas para comprar material escolar, como o Zoom, o Buscapé, o Bondfaro e o Google Shopping. Tem ainda o aplicativo Menor Preço, onde é possível filtrar o preço de produtos no ES.
 Antes de ir às compras, dê uma olhada no material utilizado no ano passado. Veja se é possível reaproveitar um caderno, durex, cola, lápis de cor. Nem todo o material precisa ser novo e dá para ser comprado ao longo do ano. Isso vai ajudar a reduzir o valor final das compras, avalia Garcia.
Comprar estojos, mochilas, livros didáticos de segunda mão pode ser uma excelente opção para quem deseja economizar. Essa prática pode ser feita tanto em lojas físicas, como brechós e sebos, quanto em grupos de pais no Facebook e no WhatsApp. No caso dos livros didáticos, é possível dar uma nova cara ao material com uma nova encadernação, por exemplo. Sites especializados também podem ser usados, como Mercado Livre ou OLX. Para livros, os melhores sites são o Estante Virtual e o Livronauta.
 Os pais podem tentar negociar uma lista inteira de materiais em uma única papelaria. Neste caso, o conselheiro do Corecon-ES, afirma que os descontos podem ser maiores. Outra dica do economista é conversar com outros pais para fazerem a lista de compras juntos. Quando há um grupo de 15 a 20 pessoas, os descontos podem ser maiores. O resultado torna-se bastante significativo, avalia.
Com a aproximação da volta às aulas, as papelarias, livrarias e lojas costumam subir os preços do material escolar. Quanto mais perto da data de retorno das atividades das escolas, mais os produtos com melhor custo-benefício se esgotam. Quem se programa consegue garantir que os materiais de menor valor ainda estejam em estoque.
A nota fiscal precisa ser fornecida pelo vendedor no ato da venda. Ao recebê-la, verifique se os produtos estão devidamente descritos e de acordo com o preço visto na prateleira.

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