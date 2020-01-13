Material escolar 8% mais caro neste ano; veja dicas para economizar

Exija a nota fiscal

De acordo com o conselheiro do Corecon-ES, Naone Garcia, quem quer economizar deve pesquisar, mesmo que os valores não sejam muito relevantes. Algumas pessoas ficam com preguiça, mas no final é possível perceber uma economia bastante relevante, orienta. Outra dica é utilizar os sites comparadores de preços que podem facilitar as buscas para comprar material escolar, como o Zoom, o Buscapé, o Bondfaro e o Google Shopping. Tem ainda o aplicativo Menor Preço, onde é possível filtrar o preço de produtos no ES.

Antes de ir às compras, dê uma olhada no material utilizado no ano passado. Veja se é possível reaproveitar um caderno, durex, cola, lápis de cor. Nem todo o material precisa ser novo e dá para ser comprado ao longo do ano. Isso vai ajudar a reduzir o valor final das compras, avalia Garcia.

Comprar estojos, mochilas, livros didáticos de segunda mão pode ser uma excelente opção para quem deseja economizar. Essa prática pode ser feita tanto em lojas físicas, como brechós e sebos, quanto em grupos de pais no Facebook e no WhatsApp. No caso dos livros didáticos, é possível dar uma nova cara ao material com uma nova encadernação, por exemplo. Sites especializados também podem ser usados, como Mercado Livre ou OLX. Para livros, os melhores sites são o Estante Virtual e o Livronauta.

Os pais podem tentar negociar uma lista inteira de materiais em uma única papelaria. Neste caso, o conselheiro do Corecon-ES, afirma que os descontos podem ser maiores. Outra dica do economista é conversar com outros pais para fazerem a lista de compras juntos. Quando há um grupo de 15 a 20 pessoas, os descontos podem ser maiores. O resultado torna-se bastante significativo, avalia.

Com a aproximação da volta às aulas, as papelarias, livrarias e lojas costumam subir os preços do material escolar. Quanto mais perto da data de retorno das atividades das escolas, mais os produtos com melhor custo-benefício se esgotam. Quem se programa consegue garantir que os materiais de menor valor ainda estejam em estoque.