Inflação na Grande Vitória registra a menor taxa do Brasil em 2019

Os produtos que mais pesaram no bolso dos capixabas foram as carnes e as verduras Crédito: Carlos Alberto Silva

A inflação na Grande Vitória terminou 2019 em 3,29%, abaixo da média nacional que foi 4,31% e registrando a menor alta na comparação com as demais regiões metropolitanas. A variação registrada no mês de dezembro foi de 0,85% - também abaixo do observado em todo o país: 1,15%. Os índices foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , na manhã desta sexta-feira (10).

Os dados são definidos por região metropolitana. Veja tabela abaixo.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, o quesito alimentação e bebidas foi o que teve o maior aumento: 3,47% no mês. Os produtos que mais pesaram no bolso dos capixabas foram as carnes e as verduras.

O chã de dentro, por exemplo, foi a carne que mais subiu, com aumento de 24,34% no mês. Patinho (22,91%) e contra-filé (22,62%) também apresentaram altas muito acima da média. Entre as verduras, o tomate (45,39%) e o repolho (38,24%) foram os principais vilões.

De acordo com o IBGE, os gastos com habitação tiveram queda de 2,5%. A energia elétrica residencial deu uma folga nas contas dos consumidores, caindo 9,83% - isso porque a bandeira tarifária saiu de vermelha, em novembro, para amarela, em dezembro.

Variação na Grande Vitória dos itens que compõem a inflação Crédito: Reprodução IBGE

ÍNDICE NACIONAL SUBIU 1,15% EM DEZEMBRO

O IPCA de dezembro subiu 1,15%, enquanto, em novembro, havia registrado 0,51%. Este foi o maior resultado para um mês de dezembro desde 2002, quando o IPCA ficou em 2,10%. Em dezembro de 2018, a taxa foi de 0,15%. No ano, o IPCA acumulou variação de 4,31%, 0,56 pontos percentuais acima dos 3,75% registrados em 2018.

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O grupo alimentação e bebidas apresentou a maior variação, 3,38%, e o maior impacto, 0,83 ponto percentual (p.p.) entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados. Outros seis grupos também registraram alta em dezembro, com destaque para os Transportes (1,54%) e as despesas pessoais (0,92%).