Veja os bancos que não vão cobrar a nova taxa sobre cheque especial no ES

Vários bancos pelo país, por enquanto, não deverão cobrar a nova taxa sobre o cheque especial. Desde a última segunda-feira (6), as instituições financeiras brasileiras já estão autorizadas a aplicar nos novos contratos uma taxa de 0,25% ao mês sobre o limite de crédito no cheque especial que for maior que R$ 500. Para quem já é correntista, a mudança passa a valer a partir de 1º de junho.
Por conta da nova regra, quem não usa cheque especial precisa avisar aos bancos que não quer mais do que R$ 500 de limite. A mesma regulamentação também reduziu os juros para quem usa o serviço, que passou a ser de, no máximo, 8% ao mês. Antes, a taxa praticada pelos bancos chegava a 12%.
No Espírito Santo, o Banestes afirmou que, inicialmente, não irá efetuar a cobrança de tarifa de 0,25%. O banco não informou, no entanto, se pretende fazer essa mudança no futuro e quando ela pode ocorrer. A instituição apontou, por meio denota, que "qualquer eventual alteração na política de cobrança será comunicada com antecedência a todos os clientes, nos canais de comunicação adequados".
Já a cooperativa de crédito Sicoob disse que nenhum dos associados vai ser afetado pela resolução do Banco Central. A instituição afirmou ainda dará descontos para os cooperados que precisarem entrar no limite. Ainda no primeiro trimestre de 2020, as taxas do cheque especial ficarão entre 2,39% e 6,97% ao mês.
Dentre os maiores bancos do país, quase todos postergaram a cobrança da tarifa, com exceção do Santander. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica, por exemplo, optaram por não iniciar a mudança neste início de ano. As instituições, no entanto, não descartam uma mudança no futuro.
COMO FUNCIONA A NOVA TAXA SOBRE O CHEQUE ESPECIAL E OS BANCOS QUE NÃO VÃO COBRÁ-LA INICIALMENTE
- O QUE É O CHEQUE ESPECIAL: O cheque especial é o nome dado ao crédito liberado pelo banco caso o cliente necessite efetuar pagamentos ou transferências e sua conta não tenha saldo suficiente. Isso cria um "limite extra" virtual na conta corrente, a ser pago depois - e com juros.
- A NOVA TAXA: A taxa de juros cobrada do cheque especial pelos bancos não pode mais ultrapassar 8% desde segunda-feira (06). Antes, a média de cobrança era de mais de 12%.
- TAXA É COBRADA ACIMA DE R$ 500: Com as novas regras, estipulou-se que os bancos podem fazer uma cobrança de 0,25% ao mês pelo uso do cheque especial, mas só vale para "limites extras" acima de R$ 500 nas contas. Até esse valor nada pode ser cobrado. Mas se você possuiu um limite de R$ 2 mil, por exemplo, a taxa será cobrada em cima dos R$ 1.500 restantes.
- AUMENTO DE LIMITE SÓ COM AUTORIZAÇÃO: Outra mudança que você precisa ficar atento é que agora, os bancos devem pedir a autorização ao cliente para aumentar o limite do cheque especial. Se o seu limite é de R$ 500 (nesse caso não pode haver cobrança de taxa), por exemplo, o banco não pode aumentar o valor sem te consultar.
- BANCOS QUE NÃO VÃO COBRAR A TAXA NESTE PRIMEIRO MOMENTO: Banestes, Sicoob, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica.