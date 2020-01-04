Bolsonaro: 'Tenho certeza que taxa do cheque especial diminuirá mais'

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (4), ter "certeza" de que a taxa de juros do cheque especial "vai diminuir mais ainda". Segundos antes, porém, ele havia alertado que é preciso "ter calma" em relação a esse tema, uma vez que ele não pode "interferir na economia". A fala foi feita durante transmissão nas redes sociais.

Recentemente, o Banco Central interveio nas taxas livres cobradas pelos bancos e fixou um teto de 8% ao mês. O cheque especial é uma das linhas de mais fácil acesso, mas também uma das mais caras para os consumidores.

"Eu sei que 8% é muito, mas estava 14%. Tem que ir com calma, não posso interferir na economia", disse Bolsonaro.