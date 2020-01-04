Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro: 'Tenho certeza que taxa do cheque especial diminuirá mais'
Juros

Bolsonaro: 'Tenho certeza que taxa do cheque especial diminuirá mais'

Recentemente o Banco Central interveio nas taxas livres cobradas pelos bancos e fixou um teto de 8% ao mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 20:22

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 20:22

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (4), ter "certeza" de que a taxa de juros do cheque especial "vai diminuir mais ainda". Segundos antes, porém, ele havia alertado que é preciso "ter calma" em relação a esse tema, uma vez que ele não pode "interferir na economia". A fala foi feita durante transmissão nas redes sociais.
Recentemente, o Banco Central interveio nas taxas livres cobradas pelos bancos e fixou um teto de 8% ao mês. O cheque especial é uma das linhas de mais fácil acesso, mas também uma das mais caras para os consumidores.

Veja Também

Cheque especial terá juros limitados a partir de segunda-feira

Clientes de bancos podem pagar taxa mesmo sem usar cheque especial

"Eu sei que 8% é muito, mas estava 14%. Tem que ir com calma, não posso interferir na economia", disse Bolsonaro.
O presidente em seguida lembrou que a Caixa Econômica Federal decidiu cobrar juros menores no cheque especial, de 5% ao mês. "Vai para a Caixa Econômica", afirmou aos espectadores em uma transmissão ao vivo no Facebook.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados