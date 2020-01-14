Saiba quanto custa passar um dia na praia na Grande Vitória

Não dá para ficar com fome na praia. Peroá é um dos pratos mais pedidos em Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Os termômetros da Grande Vitória têm ultrapassado facilmente os 30º e, em dias de sol forte, ir à praia é sempre uma boa opção. Mas como nem só de banho de mar vive o capixaba, esse clássico passeio de verão costuma incluir ainda uma cervejinha, um picolé para as crianças, o almoço no quiosque e, por vezes, até o aluguel de cadeira de praia e guarda sol. Por isso, cuidado! A "brincadeira" pode sair mais cara do que você imagina.

A Gazeta percorreu duas praias de Vitória (Camburi e Curva da Jurema), duas de Vila Velha (Praia da Costa e Itaparica), uma na Serra (Manguinhos) e outras duas em Guarapari (Praia do Morro e Bacutia) e levantou os preços de alguns itens para quem planeja passar um dia inteiro na praia. Nós pegamos o valor mais alto e o mais baixo de cada produto para obtermos o preço médio de cada um e, ao final da conta, somamos e chegamos a um total que pode deixar você assustado: R$ 141. Sim, um dia na praia na Grande Vitória com tudo que se tem direito para uma pessoa custa, em média, R$ 141!

Veja a tabela de preços encontrados nas praias visitadas no fim desta matéria.

DETALHANDO A CONTA

Se você é daqueles que escolhe chegar cedo na praia, já podemos incluir uma água de coco (R$ 5 em média), um picolé (R$ 2,50) e um latão de cerveja (R$ 6 em média) para começar. Um mergulho, uma brincadeira na areia e já é hora do almoço. Para matar a fome, escolhemos uma de peroá com fritas. Os preços e acompanhamentos variam em cada praia e em cada restaurante ou quiosque, mas custa em média R$ 59. Acrescente aí pelo menos uma latinha de refrigerante: R$ 5.

Para continuar aproveitando o sol durante a tarde, pode incluir na conta uma garrafinha de água mineral (R$ 3), um milho (R$ 5) e um espetinho (média de R$ 8) para matar a fome no final da tarde. E, por que não, uma caipirinha (R$ 16 em média)?

Andderson Roberto e Sol Alves comandam uma barraca de drinques na Curva da Jurema Crédito: Ricardo Medeiros

Se você precisa alugar cadeira de praia e guarda sol para ficar confortável durante todo o dia curtindo na praia, pode incluir na conta também cerca de R$ 7 por cadeira e R$ 25 (em média) para o guarda sol. Fim do dia e um saldo de - R$ 200 na conta.

Para evitar o susto quando colocar os gastos do dia na ponta do lápis, o melhor é pechinchar e buscar os preços (e a praia) mais baratos. Caipirinha, por exemplo, tem de R$ 30, na Bacutia, a R$ 10, como é o caso da barraquinha do Anderson Roberto e da Sol Alves, na Curva da Jurema.