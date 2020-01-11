Balneabilidade: veja quais praias da Grande Vitória estão liberadas

O fim de semana promete ser de muito sol e fortes temperaturas na Grande Vitória. E para curtir as praias da Grande Vitória com segurança, é bom ficar atento aos pontos analisados nos testes de balneabilidade. A avaliação é feita semanalmente, por meio da coleta de amostras de água e análise laboratorial para a avaliação do indicador de coliformes termotolerantes.
Na Serra, por exemplo, de acordo com último teste realizado, todos os 18 pontos estão próprios para banho. Vila Velha possui cinco pontos impróprios enquanto a Capital tem 14 locais reprovados segundo análise da prefeitura. Guarapari ainda não divulgou os resultados da análise das praias este ano.
Confira mais detalhes no Mapa da Balneabilidade.
VILA VELHA
- 1 Prainha
2 Praia do Bananal - Morro do Moreno
3 Praia do Ribeiro
4 Praia Secreta - Próximo ao Farol Sta. Luzia
5 Praia da Costa II - Praia da Sereia
6 Praia da Costa I - Em frente à Av. Champagnat
7 Praia de Itapuã - Beverly Hills
8 Praia de Itaparica I - Em frente à Rua Itaiabaia
9 Praia de Itaparica II - Colônia Pescadores
10 Praia da Barrinha - Próximo à foz do Rio Jucu
11 Praia da Concha - Barra do Jucu
12 Praia do Barrão - Barra do Jucu
13 Praia dos Recifes
14 Morada do Sol - Lagoa
15 Lagoa Grande - Ponta da Fruta
16 Ponta da Fruta - Em frente à pracinha
17 Ponta da Fruta - Rua da Bomba
VITÓRIA
- 1 Camburi - próximo ao Viaduto Araceli
2 Camburi - Jardim Camburi
3 Camburi - área do aeroporto
4 Camburi - Aeroporto - Avenida Dante Michelini (a 150 metros antesdo segundo píer)
5 Camburi - Mata da Praia - Avenida Dante Michelini esquina com Avenida Adalberto Simão Nader
6 Camburi - Mata da Praia - Avenida Dante Michelini esquina com Avenida Nicolau Von Shilgen
7 Praia de Camburi - Jardim da Penha (Avenida Dante Michelini - esquina com a Rua Comissário Otavio Queiroz)
8 Camburi - Jardim da Penha - Avenida Dante Michelini - esquina com a Rua Eugenilio Ramos
9 Camburi - Jardim da Penha - Avenida Dante Michelini próximo ao pier
10 Camburi - Jardim da Penha - Praia de Camburi - Canal de Camburi, 50 metros após o 1º pier
11 Praia do Canto (80 metros após o Iate Clube)
12 Praia do Canto (80 metros da ponte da Ilha do Frade)
13 Ilha do Frade - próximo a rua Desembargador Alfredo Cabral
14 Ilha do Frade (Praia das Castanheiras)
15 Ilha do Frade - Praia da Direita
16 Enseada do Suá - Praia de Santa Helena
17 Praia do Canto - Praça dos Desejos
18 Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema)
19 Enseada do Suá - Curva da Jurema
20 Ilha do Boi (Praia Grande)
21 Ilha do Boi - Praia do Nenel
22 Enseada do Suá - Praia do Meio, embaixo da Terceira Ponte
23 Enseada do Suá - Praia do Suá, ao lado da capitania dos portos
24 Jesus de Nazareth
25 Santa Luíza - Canal da Passagem - próximo à Ponte da Passagem
26 Santo Antônio - próximo à academia popular
SERRA
- 1 Nova Almeida I - Acesso pela passarela
2 Nova Almeida II - Final do calçadão
3 Praia de Costa Bela
4 Praia de Capuba - Em frente à Colônia de Férias
5 Jacaraípe V - Próximo ao Rei do Kibe
6 Praia de Jacaraípe I - Em frente à Rua Caiçaras
7 Praia de Jacaraípe III - Em frente à Colônia de Férias
8 Praia de Jacaraípe II - Em frente à Rua Marília R. Coutinho
9 Praia de Jacaraípe IV - ES010 próximo ao radar
10 Praia de Manguinhos III - Em frente ao Restaurante Recanto de Manguinhos
11 Praia de Manguinhos I - Em frente ao Residencial Aída
12 Praia de Manguinhos II - Em frente ao Restaurante 1ª Estação de Manguinhos
13 Praia de Bicanga II - Em frente à Av. Beira-Mar
14 Praia de Bicanga I - Em frente ao início da Av. Beira-Mar
15 Lagoa de Carapebus - Acesso principal, ao lado da Colônia de Férias
16 Praia de Carapebus I Em frente à Rua Diamantina
17 Praia de Carapebus II - Em frente à Colônia de Pescadores
18 Praia de Carapebus (Balneário de Carapebus, Av. Beira-mar)