Futmesa chega com tudo e promete bombar no verão nas praias do ES

Data: 06/01/2020 - ES - Vitória - Galera joga futmesa e altinha na Ilha do Boi. São eles: Ramo Alves (calçao preto), Huellke Alves (camiseta), Gilberto Soares (calção branco), Julia Amaral ( sutião verde), e Ariane Hehr - Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva

O verão já está bombando e as praias de Norte a Sul do Espírito Santo lotam quando o sol dá o ar da graça. E como se sabe, praia vai muito além do banho de mar, nela há espaço para quem quer descansar, pegar um sol e, claro, praticar algum esportes.

E na estação mais quente do ano, quem pinta como novidade é o futmesa. O nome da modalidade já entrega basicamente o que essa atividade é: com uma bola, uma mesa e pelo menos dois jogadores já é possível se divertir entre um mergulho e outro. Para quem nunca viu, a modalidade aproxima-se da altinha, que se mantém sempre em evidência.

Praticante da modalidade há pelo menos quatro anos, o estudante de Educação Física Ramon Alves, de 25 anos, curte o futmesa por conta da praticidade e facilidade para jogar.

Futmesa chega com tudo no verão dos capixabas

Eu já jogo faz um tempo e o legal é que dá para jogar sem precisar de uma mesa oficial. Qualquer coisa que pareça com uma já serve para brincar. O bom é que o jogo é rápido. Em dupla é mais fácil, já sozinho exige mais controle de bola, ainda assim dá para se divertir bem, diz o estudante.

O legal do futmesa é poder desafiar os amigos. Inclusive é o que empresário Huelke Alves, de 28 anos, curte fazer nas horas vagas. Ele e o amigo e também sócio Ramon Alves estão sempre resenhando e praticando uma modalidade. E nem precisa ser na praia.

Comecei a jogar futmesa no ano passado, já brincava com os amigos com mesinhas improvisadas, mas a partir do momento que compramos uma específica, comecei a brincar com mais frequência. É uma modalidade democrática e que todos podem brincar. Com certeza é uma boa para fazer aquela resenha com a galera. Todo lugar que posso eu levo a mesinha, garante o empresário.

JOGOU E CURTIU

O futmesa ainda é uma novidade para a estudante Júlia Amaral, que é adepta da altinha. Mas ela se esforça para também ficar craque na modalidade. Ao lado da amiga e engenheira civil Ariane Hehr, ela se arriscou diante da mesinha e gostou da dinâmica do esporte.

A altinha também é uma das atividades que a galera mais curte fazer na praia Crédito: Carlos Alberto Silva

Já tinha me aventurado uma vez apenas e realmente achei mais difícil que altinha, mas com pouco tempo a gente vai ganhando noção de espaço, força e a confiança vem por consequência, diz ela, reforçando que o legal dessas modalidades é não ter a necessidade de uma quadra ou campo.

Quando se tem um espaço adequado, podemos falar que é o melhor lugar para altinha ou futmesa. Acredito que a procura pelas praias é maior porque a areia é uma superfície que auxilia nos movimentos, analisa.

TRADICIONAIS

O verão vai muito além das novidades que se sucedem a cada ano. Modalidades tradicionais não saem de moda e também bombam na estação, como o frescobol, surfe, stand-up paddle entre outros. O importante é não ficar parado!