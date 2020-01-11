Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegou chegando!

Futmesa chega com tudo e promete bombar no verão nas praias do ES

Modalidade que se assemelha com a altinha  é jogada com o auxílio de uma mesa e garante diversão e interação extra na areia. Frescobol, surfe e outros esportes também dividem os holofotes na estação

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 10:00
Data: 06/01/2020 - ES - Vitória - Galera joga futmesa e altinha na Ilha do Boi. São eles: Ramo Alves (calçao preto), Huellke Alves (camiseta), Gilberto Soares (calção branco), Julia Amaral ( sutião verde), e Ariane Hehr - Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva
O verão já está bombando e as praias de Norte a Sul do Espírito Santo lotam quando o sol dá o ar da graça. E como se sabe, praia vai muito além do banho de mar, nela há espaço para quem quer descansar, pegar um sol e, claro, praticar algum esportes.
E na estação mais quente do ano, quem pinta como novidade é o futmesa. O nome da modalidade já entrega basicamente o que essa atividade é: com uma bola, uma mesa e pelo menos dois jogadores já é possível se divertir entre um mergulho e outro. Para quem nunca viu, a modalidade aproxima-se da altinha, que se mantém sempre em evidência.

Veja Também

Guia de diversão para a criançada curtir durante as férias de verão no ES

Missas de verão à noite no Convento da Penha

Pitadas: novo prato com camarão, menu degustação de verão e mais

Praticante da modalidade há pelo menos quatro anos, o estudante de Educação Física Ramon Alves, de 25 anos, curte o futmesa por conta da praticidade e facilidade para jogar.

Futmesa chega com tudo no verão dos capixabas

Eu já jogo faz um tempo e o legal é que dá para jogar sem precisar de uma mesa oficial. Qualquer coisa que pareça com uma já serve para brincar. O bom é que o jogo é rápido. Em dupla é mais fácil, já sozinho exige mais controle de bola, ainda assim dá para se divertir bem, diz o estudante.
O legal do futmesa é poder desafiar os amigos. Inclusive é o que empresário Huelke Alves, de 28 anos, curte fazer nas horas vagas. Ele e o amigo e também sócio Ramon Alves estão sempre resenhando e praticando uma modalidade. E nem precisa ser na praia.
Comecei a jogar futmesa no ano passado, já brincava com os amigos com mesinhas improvisadas, mas a partir do momento que compramos uma específica, comecei a brincar com mais frequência. É uma modalidade democrática e que todos podem brincar. Com certeza é uma boa para fazer aquela resenha com a galera. Todo lugar que posso eu levo a mesinha, garante o empresário.

JOGOU E CURTIU

O futmesa ainda é uma novidade para a estudante Júlia Amaral, que é adepta da altinha. Mas ela se esforça para também ficar craque na modalidade. Ao lado da amiga e engenheira civil Ariane Hehr, ela se arriscou diante da mesinha e gostou da dinâmica do esporte.
A altinha também é uma das atividades que a galera mais curte fazer na praia Crédito: Carlos Alberto Silva
Já tinha me aventurado uma vez apenas e realmente achei mais difícil que altinha, mas com pouco tempo a gente vai ganhando noção de espaço, força e a confiança vem por consequência, diz ela, reforçando que o legal dessas modalidades é não ter a necessidade de uma quadra ou campo.
Quando se tem um espaço adequado, podemos falar que é o melhor lugar para altinha ou futmesa. Acredito que a procura pelas praias é maior porque a areia é uma superfície que auxilia nos movimentos, analisa.

TRADICIONAIS

O verão vai muito além das novidades que se sucedem a cada ano. Modalidades tradicionais não saem de moda e também bombam na estação, como o frescobol, surfe, stand-up paddle entre outros. O importante é não ficar parado! 

Stand-up paddle

Se existe um esporte que nunca sai de cena no verão, este é o frescobol. A personal trainer Victória Maioli curte jogar na praia com o pai e os amigos. O bom da modalidade é que por ser uma atividade bem dinâmica, serve até como um exercício aeróbico. Mas fica o alerta: é importante procurar por áreas específicas, pois jogar em meio aos banhistas pode acidentalmente atingir as pessoas com a bolinha e provocar mal-estar.
Com o Brasil fazendo bonito no Mundial de Surfe anualmente, o esporte se mantém como um dos mais procurados por pessoas de todas as idades. E o Estado possui ótimos picos para dar show nas rasgadas e aéreos. Pegar uma onda é ainda ótima pedida para interagir e fazer amigos.
O verão é democrático e tem espaço para vários esportes. A combinação remo e prancha fazem do stand-up paddle uma ótima pedida na estação. O ideal é encontrar praias com águas calmas para não ter problemas com as ondas. O bom é que em muitos locais é possível alugar uma prancha e cair na água para se divertir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados