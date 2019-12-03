Esquema com 'laranjas' em supermercado do ES pode ter começado há 20 anos

MPES deflagra operação contra dono de supermercado no ES Crédito: Divulgação/ Ministério Público do Espírito Santo

Até o momento, foram identificadas pelo menos 15 empresas abertas dessa forma que, segundo a investigação, atuam há cerca de 10 anos. No entanto, há indícios na apuração do MPES de que o esquema seja anterior a isso.

A nossa investigação começou em agosto do ano passado e inicialmente teve como objeto apurar supostas fraudes fiscais praticadas por intermédio de uma empresa. Verificamos que ela estava no nome de um laranja e que integrava um grupo empresarial. Essa rede pode estar atuando há quase duas décadas, explica o promotor de Justiça do Gaeco, Luis Felipe Scalco Simão.

Também foram cumpridos mandados nas residências dos laranjas e do empresário suspeito de ser o principal beneficiário da fraude, cujo nome não foi divulgado pelo MPES. O promotor afirma que a suspeita é de que o esquema tenha como objetivo burlar o Fisco e lavar dinheiro.

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Ao longo dos anos, diversos CNPJs se sucederam nesses mesmos endereços. Houve momentos em que mais de uma empresa eram registradas no mesmo lugar. Elas eram usadas para maquiar a contabilidade. A investigação mostra que há movimentação promíscua entre elas, o que aparenta sinalizar irregularidade fiscal, disse.

Quando alguma das empresas acumulava muitas dívidas, principalmente tributárias, outra era criada, também com o uso de laranjas, e passava atuar naquele ponto. Já a empresa antiga, tinha o contrato social alterado para um endereço inexistente. Como o laranja não tinha como pagar a dívida, o valor sonegado nunca era recuperado.

O MPES avalia que as 15 empresas tenham acumulado R$ 76 milhões em dívidas, sendo R$ 42 milhões com a União e R$ 34 milhões com o Estado.

Esse valor sonegado se mistura ao dinheiro da própria atividade econômica e acaba voltando para o empresário beneficiário do esquema, afirmou Simão.

Outro ponto que levanta suspeita sobre o os crimes são os diversos carros de luxo utilizados pelo empresário e seus familiares. Durante a operação, foram sequestrados 15 veículos, sendo quatro de alto padrão, e 23 imóveis. O objetivo, segundo o MPES é assegurar a reparação de ao menos parte dos danos causados ao erário público estadual.

Ainda durante a operação, uma auditoria da Sefaz em um dos locais investigados encontrou 26 máquinas de cartão que estavam registradas em nome de nove empresas diferentes . Segundo o promotor do Gaeco, a descoberta deve gerar novas autuações já que a prática é considerada instrumento de sonegação.

Os envolvidos no suposto esquema, inclusive o empresário suspeito de comandar a fraude, serão ouvidos durante a semana. Ninguém foi preso até o momento.

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