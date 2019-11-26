Operação volta a mirar fraude milionária de registros de veículos no ES

Imagens da primeira fase da Operação Replicante, do Ministério Público Crédito: Arquivo/ Divulgação MPES

Ministério Público do Espírito Santo deflagrou nesta terça-feira (26) a terceira fase da operação "Replicante", que investiga a atuação de uma organização criminosa em uma fraude milionária de registros de veículos no Espírito Santo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES)cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Caratinga, em Minas Gerais , na residência de um dos investigados, identificado como possível demandante das fraudes.

Segundo as investigações foram encontradas provas de fraudes no registro de veículos em nome de mais de 400 proprietários laranjas", com utilização de notas fiscais falsas, que continham números de chassis correspondentes a veículos exportados ou comercializados ao Exército Brasileiro.

OPERAÇÃO REPLICANTE

A operação apura a existência de organização criminosa destinada à prática de fraudes na emissão de Certificados de Registros de Veículos no Estado do Espírito Santo (CRVs), por inserção de dados e falsificação de documentos perante sistema do Detran-ES.