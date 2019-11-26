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Busca e apreensão

Operação volta a mirar fraude milionária de registros de veículos no ES

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Rodoviária Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 09:08

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 09:08

Imagens da primeira fase da Operação Replicante, do Ministério Público Crédito: Arquivo/ Divulgação MPES
Ministério Público do Espírito Santo deflagrou nesta terça-feira (26) a terceira fase da operação "Replicante", que investiga a atuação de uma organização criminosa em uma fraude milionária de registros de veículos no Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES)cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, na residência de um dos investigados, identificado como possível demandante das fraudes.
Segundo as investigações foram encontradas provas de fraudes no registro de veículos em nome de mais de 400 proprietários laranjas", com utilização de notas fiscais falsas, que continham números de chassis correspondentes a veículos exportados ou comercializados ao Exército Brasileiro.
Cerca de 895 registros de veículos no Detran-ES são investigados sob a suspeita de fraude, com valor estimado em mais de R$ 100 milhões. A apuração, segundo o Ministério Público, prossegue com a análise dos documentos apreendidos, de mídias e de dispositivos móveis, bem como coleta de depoimentos. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)  coordena os trabalhos.

OPERAÇÃO REPLICANTE

A operação apura a existência de organização criminosa destinada à prática de fraudes na emissão de Certificados de Registros de Veículos no Estado do Espírito Santo (CRVs), por inserção de dados e falsificação de documentos perante sistema do Detran-ES.
A primeira fase, em agosto, os investigadores cumpriram 11 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão, em 6 municípios do Estado do Espírito Santo e em municípios no Estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Depois, um outro servidor do Detran foi preso.

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