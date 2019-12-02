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"Operação Blindagem"

Dono de supermercado é alvo de investigação sobre suposto esquema de 'laranjas'no ES

Operação aponta que empresário é suspeito de utilizar 'laranjas'  (pessoas que emprestam nome e documentos) para constituir empresas no Estado e, com isso, lesar o Fisco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 12:28

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 12:28

MPES deflagra operação contra dono de supermercado no ES Crédito: Divulgação/ Ministério Público do Espírito Santo
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), deflagrou nesta segunda-feira (02), a operação "Blindagem", contra um empresário do ramo supermercadista suspeito de, segundo o MPES, utilizar "laranjas" (pessoas que emprestam nome e documentos) para constituir empresas no Estado.  A reportagem de A Gazeta apurou que as sedes do supermercado Schowambach, em Cariacica e Vitória, são alvos da operação.
 A ação conta com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Polícia Militar e do Laboratório de Auditoria Digital da Sefaz.
O MPES aponta que o empresário, que não teve o nome divulgado, vem há anos utilizando laranjas para constituir empresas, com o objetivo de fugir da responsabilidade sobre os débitos tributários contraídos por elas. Segundo as investigações, quando as empresas acumulam dívidas que inviabilizam o funcionamento, são abandonadas, sendo sucedidas por outras, que assumem as operações, os clientes, os pontos comerciais e, até mesmo, o nome comercial que ostentam nas fachadas. Essa prática, ainda de acordo com o MPES, tem por objetivo principal lesar credores (em especial o Fisco), porque as empresas estão constituídas em nome de laranjas, que não têm patrimônio para suportar as elevadas dívidas contraídas.
Também há indícios, segundo as investigações, de que essas empresas sejam utilizadas para lavagem de dinheiro, de forma que os recursos ilícitos fruto de sonegação fiscal se misturariam aos ganhos lícitos da atividade comercial, sendo posteriormente integrados ao patrimônio do principal beneficiário, que seria o empresário alvo da operação. Outro forte indicativo de ocultação patrimonial, com a finalidade de fraudar credores e branquear capitais provenientes de crimes, é a existência de veículos de luxo registrados em nome das empresas e utilizados pelo empresário e seus familiares, segundo o Ministério Público.
Os agentes tentam cumprir nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, nas sedes das empresas utilizadas para a prática de crimes e nas residências do empresário e dos laranjas investigados. A Justiça ainda determinou o sequestro de 15 veículos, sendo 4 de alto padrão, e de 23 imóveis, para assegurar a reparação de danos causados aos cofres públicos, já que os débitos tributários constituídos chegam a R$ 22,95 milhões.

O OUTRO LADO

O gerente geral da Rede Schowambach, João Batista Pupin, confirmou à TV Gazeta que a operação aconteceu nas três lojas do grupo e na casa do proprietário, em Vitória. Foram recolhidos documentos e telefones celulares. No entanto, as três lojas - em Campo Grande, Cariacica; e em Maruípe e no Centro de Vitória - estão funcionando normalmente.

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