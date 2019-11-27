Ministério Público pede afastamento de prefeito de Marataízes

Data: 19/06/2019 - Marataízes - Robertino Batista, prefeito de Marataízes Crédito: Divugação/Prefeitura de Marataízes

Na ocasião, ele também chegou a ser preso em flagrante devido à posse ilegal de uma arma e logo em seguida foi liberado.

A denúncia criminal, à qual A Gazeta teve acesso, é assinada pelo subprocurador-geral de Justiça Judicial, Josemar Moreira, e datada de 14 de novembro. O caso está sob relatoria do desembargador Fernando Zardini e tramita na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O afastamento do prefeito deve durar 180 dias, no entendimento do MPES. Para o órgão, há evidências de que o prefeito mantém "relação não republicana fomentada pelo repasse de vantagens indevidas, in natura ou não" por parte de empresários.

Em um dos casos, a denúncia narra, com transcrição de conversas telefônicas e via aplicativo de mensagens, que o prefeito chegou a ser presenteado com o custeio de hospedagem e ingressos "para os espetáculos Cirque de Soleil e O Fantasma da Ópera ", em São Paulo. A viagem ocorreu em abril e também contou com a participação das respectivas esposas dos envolvidos.

O "mimo" foi pago por dois empresários também alvos da Operação Rubi, Marcelo e José Carlos Marcondes. Eles também foram denunciados.

"Os Marcondes planejavam pagamento de vantagem indevida ao prefeito como contraprestação à conclusão de contrato e ao pagamento pelo município de R$ 4 milhões em favor da empresa Limpeza Urbana", registra o MPES.

Em uma das conversas telefônicas com José Carlos, Marcelo ressalta: "Isso (a viagem para assistir aos shows com o prefeito) é interessante pra gente porque a gente tem quase R$ 4 milhões para receber e vamos receber".

A Gazeta tentou contato com Robertino Batista e seu advogado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O advogado de Marcelo Marcondes, Roberto Butter, disse não ter ciência da denúncia e que, por isso, não poderia tecer comentários a respeito.

está foragido. A reportagem também telefonou para um número de José Carlos Marcondes que consta na denúncia, mas o telefone estava desligado. José Carlos Marcondes já foi alvo de outra denúncia na Rubi e tem um mandado de prisão. Ele