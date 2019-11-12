Empresário alvo da Operação Rubi está foragido há seis meses

A peça inclui diálogos dele com pessoas da empresa, interceptados pela Justiça, no qual tratam de pagamentos. De acordo com as investigações, tratavam-se de repasses ilegais em troca pagamentos contratos superfaturados e direcionados.

Advogado de José Carlos, Sebastião Gualtemar Soares diz que José Carlos Marcondes cuidava da parte operacional da empresa, lidando com cerca de 600 funcionários, sem qualquer participação em possíveis esquemas. A defesa aguarda o resultado de julgamento em Brasília. Gualtemar também disse que o MPES ofereceu acordo de colaboração premiada ao empresário, "mas ele não tem nem o que delatar".