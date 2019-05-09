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Marataízes

Empresário pagou entradas para Cirque du Soleil a prefeito, diz MPES

O MPES suspeita que Tininho também tenha recebido propina para viabilizar a contratação de serviços de empresa de limpeza pública na cidade.
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

09 mai 2019 às 16:44

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 16:44

Tininho Batista, prefeito de Marataízes Crédito: Reprodução/Facebook
O prefeito de Marataízes, Robertino Batista, o Tininho, esteve em São Paulo, no mês passado para um mergulho cultural. Assistiu a apresentações de O Fantasma da Ópera e do Cirque du Soleil. As entradas foram pagas por empresários alvo da Operação Rubi, do Ministério Público Estadual.
Tininho viajou com a esposa. Os dois empresários levaram suas respectivas companheiras. O passeio foi entre 26 e 28 de abril.
O MPES suspeita que Tininho também tenha recebido propina para viabilizar a contratação de serviços de empresa de limpeza pública na cidade.
A casa dele foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (09). Os investigadores encontraram R$ 16,4 mil em espécie.
Do total encontrado, R$ 3 mil estavam dispostos de maneira semelhante ao montante entregue na quarta-feira na casa da prefeita de presidente Kennedy, Amanda Quinta: agrupados em notas de R$ 100.
O prefeito de Marataízes acabou preso porque os investigadores encontraram uma arma mantida ilegalmente na casa. Robertino Batista passou fiança e foi solto. 
O MPES havia pedido o afastamento de Tininho das funções. No entanto, a solicitação foi indeferida pela Justiça.

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