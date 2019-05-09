Empresário pagou entradas para Cirque du Soleil a prefeito, diz MPES

Tininho Batista, prefeito de Marataízes Crédito: Reprodução/Facebook

São Paulo, no mês passado para um mergulho cultural. Assistiu a apresentações de O Fantasma da Ópera e do Cirque du Soleil. As entradas foram pagas por empresários alvo da Operação Rubi, do Ministério Público Estadual. O prefeito de Marataízes, Robertino Batista, o Tininho, esteve em, no mês passado para um mergulho cultural. Assistiu a apresentações de O Fantasma da Ópera e do Cirque du Soleil. As entradas foram pagas por empresários alvo da Operação Rubi, do Ministério Público Estadual.

Tininho viajou com a esposa. Os dois empresários levaram suas respectivas companheiras. O passeio foi entre 26 e 28 de abril.

O MPES suspeita que Tininho também tenha recebido propina para viabilizar a contratação de serviços de empresa de limpeza pública na cidade.

A casa dele foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (09). Os investigadores encontraram R$ 16,4 mil em espécie.

Do total encontrado, R$ 3 mil estavam dispostos de maneira semelhante ao montante entregue na quarta-feira na casa da prefeita de presidente Kennedy, Amanda Quinta: agrupados em notas de R$ 100.

O prefeito de Marataízes acabou preso porque os investigadores encontraram uma arma mantida ilegalmente na casa. Robertino Batista passou fiança e foi solto.