Espera na fila da Caixa passa de quatro horas na Serra

Pessoas se aglomeram na sombra enquanto aguardam atendimento na agência da Caixa de Jacaraípe, na Serra Crédito: Foto do leitor

Mais uma vez trabalhadores passaram horas em filas para conseguir desbloquear a poupança digital ou buscar informações sobre o auxílio emergencial e o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) na Caixa. Na agência da avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra , o tempo de espera passava de quatro horas nesta segunda-feira (3).

Com o sol forte, muitas pessoas abandonaram as recomendações de distanciamento social e se aglomeraram nas áreas de sombra da avenida.

A pesquisadora Cintia Ancona, 44 anos, chegou ao local às 11h20 e até as 16h não havia sido atendida. Ela afirma que buscou a agência para corrigir um erro cadastral que a impede de ter acesso ao saque-emergencial do FGTS.

"Eu tenho salário, mas meu marido é autônomo, estamos com metade da renda. O FGTS é o que vai nos ajudar nas contas atrasadas desses meses que a nossa renda esta menor", conta.

Esta já é a segunda vez que ela comparece à agência na Serra. Na última sexta-feira (31), após esperar por mais de uma hora debaixo de chuva, descobriu que pelo calendário da Caixa só poderia tentar o desbloqueio da conta a partir desta segunda.



"Chega a ser desumano. A gente ainda tem saúde, mas tem muita gente que não tem, gente idosa", relata.