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Desbloqueio de contas

Espera na fila da Caixa passa de quatro horas na Serra

Ha três semanas, a Caixa bloqueou cerca de 1 milhão de contas do Caixa Tem. Em muitos casos, o desbloqueio só pode ser feito pessoalmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 16:32

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:32

Pessoas se aglomeram na sombra enquanto aguardam atendimento na agência da Caixa de Jacaraípe, na Serra Crédito: Foto do leitor
Mais uma vez trabalhadores passaram horas em filas para conseguir desbloquear a poupança digital ou buscar informações sobre o auxílio emergencial e o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na Caixa. Na agência da avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra, o tempo de espera passava de quatro horas nesta segunda-feira (3).
Com o sol forte, muitas pessoas abandonaram as recomendações de distanciamento social e se aglomeraram nas áreas de sombra da avenida.

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A pesquisadora Cintia Ancona, 44 anos, chegou ao local às 11h20 e até as 16h não havia sido atendida. Ela afirma que buscou a agência para corrigir um erro cadastral que a impede de ter acesso ao saque-emergencial do FGTS.
"Eu tenho salário, mas meu marido é autônomo, estamos com metade da renda. O FGTS é o que vai nos ajudar nas contas atrasadas desses meses que a nossa renda esta menor", conta.
Esta já é a segunda vez que ela comparece à agência na Serra. Na última sexta-feira (31), após esperar por mais de uma hora debaixo de chuva, descobriu que pelo calendário da Caixa só poderia tentar o desbloqueio da conta a partir desta segunda.

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"Chega a ser desumano. A gente ainda tem saúde, mas tem muita gente que não tem, gente idosa", relata.
A cena se repete no Estado e no país ha cerca de três semanas, quando a Caixa bloqueou cerca de 1 milhão de poupanças digitais por suspeita de fraude ou problemas cadastrais. Essas contas só podem ser acessadas pelo app Caixa Tem.
A Gazeta procurou a Caixa, mas ainda não obteve retorno.

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