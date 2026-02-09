Home
Empresa do ES terá de pagar indenização milionária à União por extração ilegal de granito

A cobrança contra empresa tramitava desde 2016, quando a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou uma ação civil

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:17

Uma mineradora do Espírito Santo terá de pagar uma indenização milionária à União por extração ilegal de granito no Rio de Janeiro. A condenação foi fixada em acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), assinado no último dia 4, mas revelado nesta segunda-feira (9). O valor da causa é de R$ 47 milhões, que servirá de parâmetro para o cálculo do pagamento, que ainda será definido. A empresa contesta o valor da indenização. 

A cobrança contra a empresa capixaba começou a tramitar em 2016, quando a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou ação civil contra a Mineração Marbrasil EIRELI. Na ação, a União alegou que a mineradora explorou granito sem a autorização exigida, o que configuraria usurpação de patrimônio mineral federal e enriquecimento sem justa causa. O pedido inicial foi de R$ 47.433.002,50.

Sede da Advocacia-Geral da União (AGU)
Sede da Advocacia-Geral da União (AGU), autora de ação contra mineradora do ES Crédito: AGU/Divulgação

A reportagem de A Gazeta conversou nesta terça-feira (10) com a defesa da mineradora. De acordo com a advogada Tânia Mara Sechim, o valor correto devido à União seria de menos de R$ 500 mil. Informa ainda que discute com a administração da empresa "possíveis linhas de defesa, a esta altura". 

Segundo o acórdão, a extração questionada ocorreu no entorno do Morro do Itaoca, no distrito de Ibitioca, em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde a mineradora mantinha operação à época da denúncia.

Para acolher o pedido de reparação, o tribunal apontou que recursos minerais são bens da União e que a exploração depende de autorização. No caso, a empresa teria atuado sem guia de utilização, documento que permite explorar o minério antes da concessão definitiva de lavra. Por isso, o acórdão judicial determinou que a mineradora indenize a União em quantia equivalente ao minério extraído, com o valor final a ser apurado na fase de liquidação. 

Empresa alegou regularidade

Na ação, a empresa sustentou que a exploração teria sido regular, afirmando que a atividade estaria amparada por guias de utilização anteriores e que houve pagamento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) — tipo de royalty cobrado pela exploração de minérios e destinado ao poder público.

Outro argumento da defesa foi o de que o processo administrativo anexado aos autos deveria tramitar sob sigilo. Além disso, a mineradora contestou o valor atribuído à causa e pediu o reconhecimento da prescrição do ressarcimento, defendendo a aplicação do prazo de cinco anos.

Ainda citou que, na esfera penal, houve absolvição do então sócio-administrador da empresa, com um inquérito policial sendo arquivado. A  7ª Turma Especializada do TRF-2, porém, entendeu que as esferas (civil, administrativa e penal) são independentes e que a indenização discutida no caso não se confunde com o pagamento da CFEM.

O processo já tinha sido encerrado em primeira instância. Em 2019, a Justiça Federal em Campos dos Goytacazes extinguiu a ação ao reconhecer prescrição de cinco anos, sob o entendimento de que se tratava de cobrança patrimonial por ato ilícito civil e que o poder público já tinha ciência do caso desde 2007, quando houve fiscalização e auto de paralisação. 

No entanto, o TRF-2 reverteu esse decisão, ao aplicar a tese do Supremo Tribunal Federal (STF), que afasta a prescrição em pedidos de ressarcimento ligados à exploração irregular do patrimônio mineral federal por considerar que não se pode desligar a pretensão  da União do dano ambiental.

Entenda a apuração

Para confirmar que a empresa é do Espírito Santo, a reportagem cruzou registros públicos e cadastros. No Portal da Transparência, o CNPJ da matriz aparece em Águia Branca; em documento da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), a empresa também é identificada no mesmo município.

Os cadastros de estabelecimentos indicam ainda uma unidade em Colatina e uma filial em Campos dos Goytacazes, no Parque Visconde de Ururaí. As informações foram conferidas também no portal da Receita Federal do Brasil, onde a inscrição cadastral permanece ativa.

Atualização
10/02/2026 - 15:12hrs
Versão anterior desta reportagem informava que a empresa havia sido condenada a pagar uma indenização de mais de R$ 47 milhões. Entretanto, esse é o valor da causa, apresentado pela União, que servirá de parâmetro para a definição da indenização. O montante exato ainda será definido pela Justiça, com aplicação de juros e correção monetária. A matéria também foi atualizada para incluir o posicionamento da defesa da mineradora. O título e o texto foram alterados."

