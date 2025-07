TVV

Em operação inédita, Porto de Vitória recebe maior navio de carga em terminal

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), iniciou, quarta-feira (30), uma operação para descarregar navio da categoria Panamax, com 83 mil toneladas, após obras de adequação dos terminais

Publicado em 31 de julho de 2025 às 15:47

Navio da categoria Panamax, com 83 mil toneladas está sendo atracado pela primeira vez no Porto de Vitória Crédito: Divulgação/Vports

Três meses após finalizar as obras de ampliação da capacidade operacional, voltada para receber navios maiores, o Porto de Vitória realiza, nesta semana, uma operação inédita no complexo portuário administrado pela Vports. Pela primeira vez, um navio da categoria Panamax, com 83 mil toneladas de porte bruto (DWT) e sem guindaste de bordo, está sendo descarregado no terminal.>

A embarcação Legendary Diva, agenciada pela Orion Rodos, proveniente da China, trouxe um carregamento de 33 mil toneladas de fertilizante e está sendo descarregado no berço 202 na área da Vports, com uso de guindastes móveis portuários (MHC) próprios do TVV — estrutura hoje única em Capuaba para esse tipo de manobra.>

A operação está sendo feita pela Log-In Logística Integrada, por meio do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), foi iniciada quarta-feira (30) e é realizada em parceria com a consultoria Cronos.>

De acordo com o diretor de Terminais da Log-In, Gustavo Paixão, a operação com o navio Panamax sem guindaste de bordo é resultado direto do processo de modernização do TVV realizado ao longo dos últimos anos. >

>

“O terminal passou por um ciclo de renovação da infraestrutura, ampliação de retroárea, incorporação de novas tecnologias e aquisição de equipamentos operacionais de grande porte, como os MHCs. Esses avanços têm ampliado, significativamente, a produtividade do terminal e possibilitado a execução de operações cada vez mais complexas e em maior escala”, afirma.>

Para a Vports, a operação representa um avanço estratégico para a cadeia logística do Espírito Santo, ao oferecer uma nova alternativa para o escoamento e recebimento de granéis sólidos. A movimentação de fertilizantes tem impacto direto na cadeia de suprimentos do agronegócio, especialmente em culturas como o café, com forte presença na economia capixaba.>

Ajustes nas normas da atracação

Segundo informações da Vports, a realização da operação inédita também exigiu ajustes nas normas de atracação do Porto de Capuaba. As modificações incluíram o aumento do limite de porte bruto permitido (de 70 mil toneladas para 83 mil toneladas) e revisão das exigências de produtividade mínima diária.>

Outro trabalho para aumentar o porte dos navios que acessam o complexo portuário de Vitória foi a dragagem do canal, realizada entre abril e maio deste ano, garantindo a manutenção do calado em 12,5 metros, com investimentos de R$ 30 milhões.>

“Antes, o chamado Dead Weight – DWT**, medida que determina a capacidade máxima de carga que pode ser transportada, era de 70 mil toneladas. Hoje, é de 83 mil. Trabalhamos com o objetivo de aumentar a capacidade logística portuária do Espírito Santo, habilitando o Porto de Vitória para receber navios de maior capacidade e agora começamos a colher os frutos, com o início da operação do primeiro navio com a nova capacidade. A mudança garante esse atendimento a navios graneleiros e de carga geral, com maior eficiência, incrementando nossa capacidade de movimentação de carga”, afirma Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports. >

