Dólar a R$ 5,50 pressiona preços de alimentos como arroz, café e pão

Itens da cesta básica no supermercado: preços devem subir mais Crédito: Fernando Madeira

Celírio Silva, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), diz que a nova alta de custos ainda não chegou às prateleiras, mas não é possível saber até quando.​ Segundo ele, o câmbio tem afetado principalmente os insumos da produção.

No arroz, cujos preços explodiram em 2020, a pressão inflacionária ainda persiste, segundo Andressa Silva, diretora da Abiarroz.

Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo, associação das indústrias do trigo usado em produtos como o pãozinho e o macarrão, diz que os moinhos vêm enfrentando aumento nos custos de importação do insumo, mas a maioria ainda está segurando os repasses porque tem receio de perder consumidores neste momento. A entidade diz que a rentabilidade do setor está em queda e não faz previsões de preços futuros.

Segundo Thiago Berka, economista da Apas (associação de supermercados), em geral, o dólar precisa ficar 60 dias em patamar mais alto para gerar inflação. Ele diz que espera acomodação nos preços após a forte aceleração para o setor em 2020, de 15%.

CRESCIMENTO DA COVID-19 TAMBÉM DEVE PRESSIONAR MAIS OS PREÇOS

A avaliação de analistas é que a retomada em "V", comemorada há poucos meses, pode já estar perdendo fôlego em meio às incertezas quanto à segunda onda da pandemia, que se alastra rapidamente pela região Norte com uma nova cepa do coronavírus, e está longe de ser contida no ritmo atual de vacinação no país.

Itens da cesta básica no supermercado

A custo da energia elétrica também deve subir mais. O volume de chuva abaixo do esperado nos últimos meses do ano passado comprometeu os reservatórios e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) determinou o acionamento das usinas térmicas, que têm um custo maior para gerar energia. Esse gasto adicional será repassado na conta de luz.

Em Manaus (AM), a disseminação de novas variantes da Covid freou a produção da indústria da Zona Franca neste início de ano, num momento em que as fábricas estavam a todo vapor. Indústrias que não trabalham com itens essenciais – como alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, insumos farmacêuticos, entre outros – tiveram seu funcionamento severamente restrito em janeiro por causa do agravamento da crise sanitária.