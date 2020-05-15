Coronavírus: Câmara de Vitória rejeita projeto que reduz mensalidades escolares

Na sessão desta quinta, os vereadores de Vitória alegaram que o texto seria inconstitucional. Neuzinha de Oliveira (PSDB), ao justificar seu voto, disse se preocupar com o desgaste de aprovar matérias inconstitucionais. "Aprovamos aqui o homeschooling (ensino domiciliar) e ele não vai acontecer porque é inconstitucional. Já existe uma lei maior, baseada no Direito do consumidor, que permite que as pessoas vejam essa questão de forma pessoal, como são pessoais os contratos", afirmou.