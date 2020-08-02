Como suspender ou prorrogar a prestação do financiamento do imóvel

Bancos permitem a extensão do contrato de pagamento do financiamento imobiliário Crédito: Freepik

A pandemia do novo coronavírus fez a renda de muitas famílias reduzirem drasticamente. Com isso, vem se tornando cada vez mais difícil pagar o financiamento da casa própria , por exemplo. Alguns banco possibilitam que o consumidor suspenda a prestação do imóvel nesse período ou renovem a pausa. Entenda como fazer essa suspensão e quais são as condições para que isso ocorra.

De acordo com as instituições financeiras, o objetivo da medida é contribuir para amenizar os efeitos econômicos da pandemia nas famílias. Alguns bancos permitem estender a dívida por até 180 dias (6 meses). Mas, para isso, é preciso ficar atento às condições e quais os impactos no valor final do imóvel.

Para cada banco há uma forma diferente de solicitar a prorrogação do prazo ou suspensão de pagamento. Alguns, como o Banco do Brasil e o Bradesco, possibilitam que tudo seja feito pelo aplicativo da instituição. Outros, como a Caixa , pedem que o contato seja feito por telefone.

COMO SOLICITAR A PRORROGAÇÃO OU PAUSA DO FINANCIAMENTO

Banestes

Os clientes poderão solicitar o reparcelamento em até 180 dias. A proposta será analisada pela equipe do banco e, se aprovada, os valores das prestações devidas serão incorporados ao saldo devedor do financiamento e haverá a cobrança proporcional dos juros para o período restante da operação.

Para realizar a negociação, basta entrar em contato com o seu gerente, por meio dos canais oficiais de atendimento, ou ir até uma agência do Banestes . Na prática, isso significa que o cliente pagará os valores devidos no futuro, contribuindo para gerar liquidez imediata para garantir o cumprimento de outras obrigações de curto prazo.

Banco do Brasil

Banco do Brasil garante a repactuação das quatro próximas parcelas dos contratos de financiamento imobiliário ou de empréstimo com garantia de imóvel. A taxa de juros vigente no contrato é mantida, sem a cobrança de multa e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Porém, são acrescentados os encargos financeiros deste período.

De acordo com o banco, as prestações postergadas são distribuídas nas demais parcelas, de forma a evitar elevação significativa no valor mensal a pagar. É possível pedir a extensão do contrato pelo aplicativo do BB.

Bradesco

Bradesco permite prorrogar a dívida em até 120 dias. Mas, para isso, as parcelas precisam estar em dia ou com atraso de até 180 dias. As parcelas atrasadas são incorporadas ao saldo devedor depois que seu pedido for concluído e as parcelas a vencer são incorporadas ao saldo devedor na data do vencimento.

Para pedir a prorrogação é preciso preencher o formulário de solicitação com seus dados ( clique aqui para acessar ), imprimir e assinar. Se não tiver impressora em casa, você pode escrever uma carta com as mesmas informações do formulário.

Depois disso, envie o formulário escaneado (ou uma foto dele) ou a carta para o e-mail da sua agência, pelo menos, 4 dias úteis antes do vencimento da parcela. Lembre-se de que todas as informações devem aparecer e estar legíveis.

O gerente vai avaliar e retornar em até 4 dias úteis por e-mail ou telefone. Para ver as novas parcelas, acesse sua conta pelo:

App - toque em Crédito Imobiliário > Demonstrativo de parcela, selecione o contrato, o mês e toque em Continuar; ou

toque em Crédito Imobiliário > Demonstrativo de parcela, selecione o contrato, o mês e toque em Continuar; ou Internet Banking - clique em Empréstimos > Crédito Imobiliário > Demonstrativo de Parcelas e selecione o contrato

Caixa

Inicialmente, a Caixa permitiu a pausa dos pagamentos de financiamentos habitacionais por dois meses, depois passou para quatro meses (120 dias). Hoje, a pausa emergencial vale para até seis prestações (180 dias). Podem pedir a suspensão do pagamento quem tem financiamento para as faixas 1,5, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e também para o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).

Quem já tiver solicitado anteriormente a pausa temporária de 120 dias vai poder pedir a prorrogação por mais 60 dias. Já quem não havia optado pela suspensão temporária pode fazer a solicitação pelo prazo integral de 180 dias.

Para solicitar, é preciso estar com o contrato em dia ou com atraso inferior a 180 dias na data do pedido da pausa. A solicitação pode ser feita pelo App Habitação Caixa, ligando para 3004-1105 e 0800 726 0505, ou de forma automatizada pelo 0800 726 8068, opção 2 - 4 - 2. Quem for pessoa jurídica pode solicitar a pausa pelo número 0800 726 8068, opção 2 - 4, ou com o auxílio do gerente de relacionamento.

Itaú Unibanco

O prazo final do contrato permanece inalterado e as parcelas serão incorporadas ao saldo devedor, fazendo com que as parcelas remanescentes aumentem. De acordo com o banco, durante o período de carência, haverá a incidência de juros no mesmo percentual contratado e não há cobrança de multa e IOF.

solicite aqui e preencha seu cadastro. Em seguida, o pedido passará por uma análise, verificando se está dentro das condições vigentes. O cliente receberá em até 10 dias um e-mail com a confirmação ou negativa da solicitação. Para realizar sua solicitação de carência, entre no site do banco , clique eme preencha seu cadastro. Em seguida, o pedido passará por uma análise, verificando se está dentro das condições vigentes. O cliente receberá em até 10 dias um e-mail com a confirmação ou negativa da solicitação.

Ainda segundo o Itaú, para os contratos em dia, caso a parcela atual do contrato vença em um período de até 3 dias úteis antes da solicitação de carência de 120 dias, a carência irá refletir apenas na parcela do próximo mês,

Santander

Em março, o Santander lançou a prorrogação de pagamentos de parcelas por 60 dias. O banco lançou um portal para orientar os correntistas interessados em solicitar a prorrogação do vencimento dessas dívidas. Para acessar clique aqui

Sicoob