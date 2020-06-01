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Roberto Mauri

Artigo de Opinião

Nada de muros

É possível construir sonhos em meio ao caos em que vivemos atualmente

Em meio a um cenário mundial de incertezas, as empresas do setor imobiliário precisam se reinventar. A produtividade e o desenvolvimento econômico das imobiliárias se mantêm. Na verdade, o momento tem sido de crescimento
Roberto Mauri

Públicado em 

01 jun 2020 às 05:00
Vista geral de Linhares: rede hoteleira da cidade no combate ao coronavírus
Vista geral de Linhares: crescimento na procura por investimentos em imóveis e lotes Crédito: Felipe Reis/Arquivo
É hora de construir pontes em vez de muros. Ressignificar momentos e valorizar conquistas. Inserido neste contexto, nossa residência ganhou importância ímpar em um momento no qual estar juntos, porém separados, é o melhor que se pode fazer. A chegada da pandemia do coronavírus reorganizou o mercado, seja ele de qual segmento for. E não poderia ser diferente no setor imobiliário.
Em meio a um cenário mundial de incertezas, as empresas do setor precisam se reinventar. Dar férias coletivas para funcionários das obras e aplicar sistema de home office para os departamentos comercial e administrativo são algumas das iniciativas tomadas para manter a integridade física e mental dos seus funcionários e colaboradores. Ainda assim, a produtividade e o desenvolvimento econômico das imobiliárias se mantêm. Na verdade, o momento tem sido de crescimento.

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Não devemos negar que sim, a crise mundial de saúde abalou diversos segmentos que compõem o PIB brasileiro. Mas, mesmo em meio ao caos, a máxima de que o povo brasileiro é sonhador e não perde a esperança continua a valer. Ter a sua própria moradia segue no ranking de desejos e sonhos da população. Seja um imóvel mais popular ou opções como lotes, propriedades de alto padrão e áreas comerciais, construtoras e imobiliárias seguem otimistas de que conseguirão entregar mais do que uma simples moradia a essas pessoas.
Na segunda quinzena de março, quando o Brasil ainda começava a conhecer os efeitos da Covid-19, a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, a ADIT, divulgou uma pesquisa em que 45% das pessoas que tinham intenção de comprar uma casa ou apartamento antes da pandemia, ao encararem a incerteza do período, desistiram momentaneamente da aquisição. No entanto, 55% manteve o posicionamento de investir em um imóvel. Segundo dados do estudo feito pela instituição, 53% dos entrevistados acreditam que o mercado se recupere da crise entre 6 e 12 meses.

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Enquanto a calmaria não chega, é hora de reforçar o vínculo com o público já existente, afirmar a credibilidade e, consequentemente, agregar novos personagens para essa história que se busca dar continuidade. As novas tecnologias mostram que, além de aproximar pessoas, fortalecem o mundo empresarial e elevam os negócios a patamares jamais imaginados lá atrás, quando a internet despontou. Plantões de venda e informações sobre empreendimentos, hoje, são eficazes ferramentas que funcionam através de um rápido clique. Dúvidas? Sempre haverá alguém do outro lado da tela pronto para te ajudar.
Um dos exemplos mais claros de que o setor de habitações segue em alta vem do Norte do Estado. Em Linhares, a perspectiva segue otimista. Os meses de março e abril foram surpreendentes, com uma procura além do esperado. O rendimento bateu a casa dos milhões.
Sabemos que o momento é turbulento, porém, mais do que nunca, ele nos leva a refletir sobre a real conexão que devemos estabelecer com o local que escolhemos para ser o nosso lar. Afinal, nada mais seguro do que estar em casa!
*O autor é diretor comercial de imobiliária em Linhares

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