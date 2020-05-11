Oportunidade para investir em imóveis

Pandemia estagnou os preços e tornou o momento favorável para fecha negócio Crédito: Freepik

Para as pessoas que desejam adquirir um imóvel, o momento atual é favorável para conseguir descontos. Especialistas apontam que, por ocasião da pandemia, os investidores têm a oportunidade de aproveitar os preços estagnados e boas condições de financiamento, além de juros reduzidos a um patamar histórico. Neste panorama, é indispensável ter equilíbrio financeiro e planejamento.

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Sandro Carlesso, antes da pandemia da Covid-19, o mercado imobiliário nacional, inclusive o capixaba, dava sinais de retomada. Isto significa que teríamos, mais adiante, uma elevação dos preços que estavam represados em decorrência da crise econômica. A máxima de comprar na baixa para vender na alta nunca foi tão imperativa quanto neste cenário que estamos vivendo.

Vantagens de investir

Ainda segundo Carlesso, a rentabilidade do imóvel está assegurada pela valorização. Trata-se de um bem que não se deprecia, não perde a validade e possui múltiplas funcionalidades. Pode ser colocado para locação, possibilitando rendimentos mensais e comercializado por um valor superior à aquisição. Trata-se, portanto, de um bem de raiz e muito procurado por investidores que querem direcionar seus recursos poupados em um negócio de menor risco e rentabilidade assegurada.

Sobre os fatores que favorecem o setor imobiliário, Carlesso destaca as bases sólidas capixabas. O mercado já vinha operando basicamente sobre demanda, ou seja, reduzindo as margens de estoques. Hoje já existe, por exemplo, uma escassez de imóveis de dois quartos para locação em algumas regiões da Grande Vitória. Acreditamos que, caso a pandemia atinja uma estabilidade, o mercado imobiliário terá capacidade de dar mais respostas aos investidores, apresentando uma rentabilidade ascendente, acrescenta.

Planejamento

Segundo o economista e educador financeiro Francisco Rodrigues, a aquisição de empreendimentos agora é favorável para as pessoas que estão seguras, que se prepararam com antecedência e que criaram uma reserva financeira de emergência. Como os preços estão reduzidos, elas conseguem aproveitar excelentes oportunidades. Com a diminuição da demanda, há o aumento das ofertas. Quem tem dinheiro e condições de financiamento faz as melhores escolhas.

Como forma de preservação do patrimônio, atualmente, a compra de imóveis é considerada uma boa alternativa. Apesar de estarmos em um cenário de incertezas, pode ser uma grande oportunidade, desde que haja a avaliação de todas as variáveis positivas e negativas. Investir em imóveis é seguro e, em caso de crise econômica, os imóveis não podem ser confiscados pelo governo.