Construtoras oferecem descontos na compra de imóveis

Para quem quer adquirir uma casa própria ou investir em imóveis para alugar, a boa notícia é a possibilidade de aproveitar, durante o mês de abril, diversas ofertas de empresas do Espírito Santo. Mesmo no período da quarentena, os clientes conseguem estabelecer contato à distância com elas de forma segura. Neste processo, é indispensável ter um planejamento financeiro bem estruturado, além de pesquisar com cautela a localização do empreendimento.
Os capixabas devem aproveitar as condições especiais oferecidas pelas construtoras, incorporadoras e imobiliárias para fechar um bom negócio. Algumas empresas estão oferecendo vantagens para atrair aquele consumidor que estava em negociação e, de repente, voltou atrás por conta da pandemia ou qualquer outra insegurança. As equipes de vendas estão operando online para fazer simulações, apresentação do imóvel e a concretização da venda com segurança, ressalta Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).
PRECAUÇÕES
Neste panorama, que conta com a aposta de vendas em formatos digitais, vale tomar alguns cuidados. A primeira orientação é se certificar de que a plataforma, mídia, aplicativo de contato disponibilizados são canais oficiais da incorporadora ou imobiliária. A segunda medida é apenas fornecer informações pessoais mediante contato telefônico com o corretor, indica Sandro.
Segundo ele, é importante solicitar a identificação do atendente e acionar a empresa por meio das redes sociais ou por telefone. Para garantir a segurança no processo, vale conferir se o corretor possui registro no site do Creci-ES, por meio do nome, registro profissional ou até mesmo com o nome a imobiliária. Outra recomendação é verificar os sites das empresas, onde costumam colocar todas as ofertas. Faça um checklist de todas as informações fornecidas pelo atendente, acrescenta Sandro Carlesso.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Neste mês, os descontos da MRV Engenharia chegam R$ 15 mil no Espírito Santo, em apartamentos à venda em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória, disponibilizados em feirão digital. Já as ofertas da De Martin alcançam R$ 8 mil no valor de tabela dos apartamentos. Algumas empresas dispensam ainda a taxa extra de ITBI ( Impostos de Transmissão de Bens Imóveis).
Em relação ao pagamento do valor da entrada do imóvel, a De Martin parcela neste mês de abril o montante em até 60 vezes. Ao dividir a entrada em até três vezes, a Cristal negocia o recebimento da primeira parcela do financiamento com 90 dias e oferece desconto de 10% nos pagamentos à vista.
Na Morar Construtora, a quitação do valor é adiada em 60 dias, ficando para o mês de junho, considerando que as três primeiras parcelas da entrada não terão juros. Além disso, é possível adquirir imóveis da construtora com um sinal de R$ 20 até o dia 30. As condições são válidas para aquisição de imóveis nos condomínios Vista da Reserva, Vista do Bosque e Vista do Horizonte, na Serra, e Vista de Vila Velha e Vista da Barra, em Vila Velha.
Nossos corretores estão disponíveis para atendimento online e equipados para atendimento presencial com hora marcada. Tudo isso para que ninguém tenha que deixar o sonho do primeiro apê para depois, aponta Filippe Vieira, gerente comercial da Morar Construtora.
Para facilitar o pagamento, a Argo financia todos os empreendimentos em até 180 vezes, direto com a construtora. Com a VTO Polos Empresariais, é possível financiar alguns imóveis em até 120 parcelas. Já a CBL garante tranquilidade para os clientes que adquirirem lotes neste mês, com a possibilidade de desistirem da compra até o mês de junho e terem todo o valor investido de volta.
Percebemos que as vendas estão acontecendo durante a pandemia. Para ampliar esses resultados, estamos buscando estimular as vendas com facilidades de pagamento, explica a diretora comercial e de marketing da De Martin Construtora, Aline De Martin.
Empreendimentos
Cariacica
Na Praia do Suá, em Vitória, a Metron apresenta o edifício San Pietro com unidades de 1 e 2 quartos prontas para morar. As metragens ficam entre 33 m² e 53 m². Neste mês, o valor promocional sai a partir de R$ 260.000. Na Praia de Santa Helena, a construtora também tem o empreendimento Vogue Enseada. Os apartamentos de 1 e 2 quartos têm áreas de 42 m² e 65 m², respectivamente, e custam a partir de R$ 310.000.
Em Jardim Camburi, a mesma construtora oferece descontos nas unidades do edifício Vivace, que saem a partir de R$ 378.000. Os apartamentos de 2 e 3 quartos têm áreas privativas de 36,44 m² e 71,24 m². Em Jardim da Penha, uma unidade de 3 quartos com suíte do East Village Proeng Home, do Grupo Proeng, tem o valor promocional de R$ 599 mil, que custava anteriormente R$ 622 mil.
Durante o mês de abril, a Lorenge oferece o desconto de 10% em apartamento de um quarto do edifício Facilitá Camburi, localizado em Jardim Camburi. Totalmente mobiliada, a unidade com 35 m² sai a partir de R$ 269.500.
Na Praia de Itaparica, uma unidade de 2 quartos no Village Park Residencial, do Grupo Proeng, também tem redução no preço. De R$ 315 mil, passa a custar R$ 289.900. No mesmo bairro, a construtora oferece desconto em uma unidade de 3 quartos com suíte do edifício City of Lawton Residencial. De R$ 429 mil, o imóvel passa a custar R$ 379 mil.
Ainda em Vila Velha, Na Praia da Costa, uma unidade de 2 quartos com suíte no Edifício Myrthes Vieira, da mesma construtora, com área privativa de cerca de 59 m², fica R$ 36 mil mais barata neste mês, passando a valer R$ 399 mil. No bairro Residencial Coqueiral, a Construtora Épura apresenta o Verano Residencial Clube, que está pronto para morar, com unidades de 2 quartos com e sem suíte e de 3 quartos com suíte. De R$ 229.943, o valor inicial passa a custar R$ 200.874.
Na Praia de Itaparica, a construtora tem o edifício Nápoles com unidades de 2 e 3 quartos, com o valor inicial promocional de R$ 401.900, válido até o dia 30 de abril.
No mesmo bairro, a Argo possui o edifício Isola Rizza com apartamentos de 2 quartos, a partir de R$429.900. Na Praia de Itapoã, as unidades do empreendimento Verden, de 4 quartos e 2 suítes, têm o valor inicial de R$748.570.
Na Praia de Itaparica, as unidades do Ilha de Key West, da Kemp Engenharia, estão com preços promocionais de pré-lançamento, saindo por a partir de R$ 269.900. O edifício possui unidades de 2 e 3 quartos com suíte, com área privativa entre 55 m² e 160 m².
Em Morada de Laranjeiras, na Serra, a Metron possui o edifício Via Jardins com unidades de 1 e 2 quartos. Neste mês, os apartamentos possuem valor promocional, a partir de R$ 165 mil, podendo ser financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Com as últimas unidades à venda do Enseada Jacaraípe Residencial Clube, na Serra, a De Martin oferece desconto de até R$ 8 mil no valor de tabela dos apartamentos.
Ainda na Serra, o Boulevard Lagoa Residence e Resort, da Cristal Empreendimentos, oferece terrenos a partir de 450 metros quadrados, com o valor inicial de R$ 238 mil.
Situado às margens da Rodovia Leste-Oeste com fácil acesso às BRs 101 e 262, além da Rodovia do Sol e também do Contorno, o loteamento residencial Parque Leste Oeste, da VTO Polos Empresariais, possui algumas ofertas durante o mês de abril. Algumas unidades saem à vista por R$ 99.000, sendo que possuem o valor tabela de R$ 127.627.