Construtoras oferecem descontos na compra de imóveis

Apartamento de um quarto do Facillità Camburi, em Jardim Camburi Crédito: Lorenge/divulgação

Para quem quer adquirir uma casa própria ou investir em imóveis para alugar, a boa notícia é a possibilidade de aproveitar, durante o mês de abril, diversas ofertas de empresas do Espírito Santo. Mesmo no período da quarentena, os clientes conseguem estabelecer contato à distância com elas de forma segura. Neste processo, é indispensável ter um planejamento financeiro bem estruturado, além de pesquisar com cautela a localização do empreendimento.

Os capixabas devem aproveitar as condições especiais oferecidas pelas construtoras, incorporadoras e imobiliárias para fechar um bom negócio. Algumas empresas estão oferecendo vantagens para atrair aquele consumidor que estava em negociação e, de repente, voltou atrás por conta da pandemia ou qualquer outra insegurança. As equipes de vendas estão operando online para fazer simulações, apresentação do imóvel e a concretização da venda com segurança, ressalta Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).

Varanda da unidade de dois quartos do Village Park Residencial, na Praia de Itaparica Crédito: Proeng/divulgação

PRECAUÇÕES

Neste panorama, que conta com a aposta de vendas em formatos digitais, vale tomar alguns cuidados. A primeira orientação é se certificar de que a plataforma, mídia, aplicativo de contato disponibilizados são canais oficiais da incorporadora ou imobiliária. A segunda medida é apenas fornecer informações pessoais mediante contato telefônico com o corretor, indica Sandro.

Segundo ele, é importante solicitar a identificação do atendente e acionar a empresa por meio das redes sociais ou por telefone. Para garantir a segurança no processo, vale conferir se o corretor possui registro no site do Creci-ES, por meio do nome, registro profissional ou até mesmo com o nome a imobiliária. Outra recomendação é verificar os sites das empresas, onde costumam colocar todas as ofertas. Faça um checklist de todas as informações fornecidas pelo atendente, acrescenta Sandro Carlesso.

Brinquedoteca do Ilha de Key West, na Praia de Itaparica Crédito: Kemp Engenharia/divulgação

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Neste mês, os descontos da MRV Engenharia chegam R$ 15 mil no Espírito Santo, em apartamentos à venda em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória, disponibilizados em feirão digital. Já as ofertas da De Martin alcançam R$ 8 mil no valor de tabela dos apartamentos. Algumas empresas dispensam ainda a taxa extra de ITBI ( Impostos de Transmissão de Bens Imóveis).

Em relação ao pagamento do valor da entrada do imóvel, a De Martin parcela neste mês de abril o montante em até 60 vezes. Ao dividir a entrada em até três vezes, a Cristal negocia o recebimento da primeira parcela do financiamento com 90 dias e oferece desconto de 10% nos pagamentos à vista.

Na Morar Construtora, a quitação do valor é adiada em 60 dias, ficando para o mês de junho, considerando que as três primeiras parcelas da entrada não terão juros. Além disso, é possível adquirir imóveis da construtora com um sinal de R$ 20 até o dia 30. As condições são válidas para aquisição de imóveis nos condomínios Vista da Reserva, Vista do Bosque e Vista do Horizonte, na Serra, e Vista de Vila Velha e Vista da Barra, em Vila Velha.

Nossos corretores estão disponíveis para atendimento online e equipados para atendimento presencial com hora marcada. Tudo isso para que ninguém tenha que deixar o sonho do primeiro apê para depois, aponta Filippe Vieira, gerente comercial da Morar Construtora.

Para facilitar o pagamento, a Argo financia todos os empreendimentos em até 180 vezes, direto com a construtora. Com a VTO Polos Empresariais, é possível financiar alguns imóveis em até 120 parcelas. Já a CBL garante tranquilidade para os clientes que adquirirem lotes neste mês, com a possibilidade de desistirem da compra até o mês de junho e terem todo o valor investido de volta.

Percebemos que as vendas estão acontecendo durante a pandemia. Para ampliar esses resultados, estamos buscando estimular as vendas com facilidades de pagamento, explica a diretora comercial e de marketing da De Martin Construtora, Aline De Martin.

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