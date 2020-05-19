Rendimento financeiro negativo coloca o imóvel no radar dos investidores

Mercado imobiliário - Vista aérea de prédios de Vitória, na Enseada do Suá Crédito: Luciney Araújo

A conta é simples: basta deduzir do rendimento líquido destas aplicações (no entorno de 90% da taxa Selic) a inflação anual estimada em 3,5%, que a perda financeira é evidente. Além do mais, como o Banco Central já sinalizou mais reduções da Selic, as perdas serão ainda maiores.

pandemia , como se sabe, foi implacável com os investimentos financeiros . Principalmente com os mais arrojados e/ou atrelados à renda variável. A Bovespa, cujo índice (Ibovespa) chegou a alcançar o nível de 116 mil pontos em dezembro de 2019, despencou para o patamar dos 75 mil pontos, amargando uma perda da ordem de 35%. Ou seja, foi muito dinheiro que rolou ladeira abaixo. Pode haver uma recuperação? Pode, mas em que prazo? Ninguém sabe.

Muito embora o mercado financeiro cumpra o relevante papel de financiar as atividades produtivas, e os investimentos financeiros sejam essenciais para fazer rodar a economia , cabe ao investidor – principalmente pessoa física pela falta de garantia real – uma cuidadosa avaliação na aplicação do seu dinheiro. A conjugação dos quesitos rentabilidade, liquidez e riscos são essenciais na escolha do tipo de aplicação – sempre levanto em conta a necessidade de preservação da maior parte do seu patrimônio pessoal/familiar.

Diante das expressivas perdas registradas em razão da pandemia, e das incertezas que hoje permeiam a economia, os investidores se mostram mais cautelosos na aplicação do seu dinheiro. É neste cenário que o imóvel, visto como investimento se mostra uma das poucas alternativas a superar a inflação.

Nessa conta, por óbvio, há que se computar o rendimento com o aluguel (se for esta a opção) ou o valor da fruição do bem, além da valorização. É certo que imóvel é investimento de baixa liquidez. Mas, por outro lado, é de baixo risco – patrimônio sólido.

Franklin Roosevelt, no alto da sua sabedoria, sentenciou: “Um imóvel não pode ser perdido, roubado, ou levado por ninguém. Comprado em um bom negócio, pago integralmente, e gerido com cuidado razoável, é o investimento mais seguro do mundo”.