Bancos reduzem taxas de juros após corte da Selic para 3%

Agência do Banestes no bairro Itaparica: redução dos juros Crédito: Carlos Alberto Silva

Banestes divulgou que vai reduzir as taxas de juros do crédito pessoal e do financiamento de veículos. No caso do crédito pessoal, será feito um corte da taxa mensal de 1,25% para a partir de 1,15%, com prazo de até seis meses.

Já o financiamento veicular no banco capixaba passa a ter juro mensal a partir de 0,68%. Antes, estava em 0,75%. As novas taxas passam a valer a partir de sexta-feira (8).

O Itaú comunicou a redução dos juros das suas linhas para pessoas físicas e jurídicas. O repasse do corte será integral, ou seja, as linhas de crédito reduzirão os juros também em 0,75 ponto percentual, como a Selic.

O banco privado vai aplicar a redução no empréstimo pessoal, no caso de pessoas físicas, e no crédito para capital de giro no caso de pessoa jurídica. As novas taxas valem a partir de segunda-feira (11).

Já o Bradesco também reduziu suas taxas de juros, mas apenas disse que reduzirá a taxa de juros de suas principais linhas de crédito a partir de segunda-feira, 11/05, acompanhando a decisão do Copom.

O Sicoob Espírito Santo disse que irá avaliar novas reduções em reunião no dia 21 e que já fez cortes nas taxas no início da crise do coronavírus. A cooperativa financeira afirmou que boa parte dos associados terá o custo de crédito reduzido, já que 40% da carteira da instituição é pós-fixada.