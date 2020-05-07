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Crédito mais barato

Bancos reduzem taxas de juros após corte da Selic para 3%

Crédito pessoal está entre as linhas com queda já anunciada por algumas instituições bancárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 21:43

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 21:43

Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Agência do Banestes no bairro Itaparica: redução dos juros Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o Comitê de Políticas Monetárias (Copom), do Banco Central, anunciar no início da noite desta quarta-feira (6) a redução da taxa Selic para 3% ao ano, instituições financeiras já começaram a repassar o corte aos seus clientes. A nova taxa básica de juros é a menor da história.
Banestes divulgou que vai reduzir as taxas de juros do crédito pessoal e do financiamento de veículos. No caso do crédito pessoal, será feito um corte da taxa mensal de 1,25% para a partir de 1,15%, com prazo de até seis meses.
Já o financiamento veicular no banco capixaba passa a ter juro mensal a partir de 0,68%. Antes, estava em 0,75%. As novas taxas passam a valer a partir de sexta-feira (8).

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O Itaú comunicou a redução dos juros das suas linhas para pessoas físicas e jurídicas. O repasse do corte será integral, ou seja, as linhas de crédito reduzirão os juros também em 0,75 ponto percentual, como a Selic.
O banco privado vai aplicar a redução no empréstimo pessoal, no caso de pessoas físicas, e no crédito para capital de giro no caso de pessoa jurídica. As novas taxas valem a partir de segunda-feira (11).
Já o Bradesco também reduziu suas taxas de juros, mas apenas disse que reduzirá a taxa de juros de suas principais linhas de crédito a partir de segunda-feira, 11/05, acompanhando a decisão do Copom.

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O Sicoob Espírito Santo disse que irá avaliar novas reduções em reunião no dia 21 e que já fez cortes nas taxas no início da crise do coronavírus. A cooperativa financeira afirmou que boa parte dos associados terá o custo de crédito reduzido, já que 40% da carteira da instituição é pós-fixada.
A reportagem será atualizada a medida que outros bancos anunciarem redução dos juros.

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