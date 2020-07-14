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Economia

Indústria imobiliária se ajusta a mudanças decorrentes da pandemia

O setor produtivo, diante de um mercado consumidor impactado pela pandemia, ao constatar que boa parte destas mudanças veio para ficar, vem se preparando para atender a um novo modelo de vida que está emergindo nesta crise

Públicado em 

14 jul 2020 às 05:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

Imóveis em construção: é importante analisar a taxa de juros antes de financiar
Construção civil: imóveis terão que se adaptar às demandas surgidas na pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva
Muitos dizem que o mundo será outro depois da pandemia. Certamente, uma força de expressão. Não chegaremos a tanto. Mas, afastado o exagero, não se contesta o fato de o isolamento social estar produzindo mudanças consideráveis nos hábitos da sociedade.
O setor produtivo, diante de um mercado consumidor impactado pela pandemia, ao constatar que boa parte destas mudanças veio para ficar – e muitas ainda virão –, vem se preparando para atender a um novo modelo de vida que está emergindo nesta crise.

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A indústria imobiliária, diante desta súbita mudança de hábitos da sociedade, também está se ajustando a este novo cenário e adequando seus produtos às novas exigências do mercado.
A intensificação da prática do home office, da vídeo conferência e de outras formas de trabalho remoto, como também o crescimento do comércio digital, são mudanças que exigem sintonia do setor imobiliário com estes novos hábitos.
Vimos na quarentena, ante a clara percepção de que o trabalho remoto também pode ser exercido fora do domicílio permanente, um súbito aumento da procura por imóveis para segunda residência (terrenos, casas em condomínio etc.); ao que tudo indica uma sinalização de que muitas famílias poderão optar por morar fora dos centros urbanos, como já vem acontecendo nos Estados Unidos.

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Nos próximos lançamentos imobiliários, espaços para home office, box delivery e outras modernidades serão requisitos indispensáveis.
Na esteira destas mudanças, a pandemia serviu ainda para incrementar o uso das ferramentas virtuais na comercialização de imóveis, como o corretor on-line, folder eletrônico, visita virtual ao apartamento decorado, e até mesmo fechamento de negócios on-line.
A indústria imobiliária, no entanto, pelas suas peculiaridades, não se movimenta rapidamente, haja vista que o prazo médio de realização de um empreendimento de porte médio é da ordem de cinco anos. São muitas as fases deste negócio, num ciclo que se inicia na prospecção e compra do terreno, segue com os projetos, aprovações, registro em cartório, marketing, vendas, financiamento, construção, até a entrega das unidades imobiliárias. Com efeito, é preciso um bom tempo para que todas estas mudanças sejam aprovadas e oferecidas ao mercado.

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Neste novo cenário, como as famílias continuarão necessitando de moradias, as empresas de escritórios, os comerciantes de lojas, os viajantes de hotéis etc., a indústria imobiliária continuará exercendo o seu importante papel de produzir imóveis e gerar empregos.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

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