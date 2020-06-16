No Brasil pós-pandemia, só as reformas não bastam, é preciso muito mais

Congresso: debates sobre reformas serão ainda mais importantes no pós-pandemia Crédito: Roque de Sá/arquivo

No final de 2019, a expectativa de crescimento do Brasil em 2020 era da ordem de 2,3%. Mas veio o coronavírus ... E, ao invés de um crescimento naquele patamar, o país vai enfrentar uma retração do PIB estimada em 6% . Ou seja, a nossa economia vai perder mais de 8% – o que é muito grave.

Quem podia imaginar que iríamos nos deparar com uma crise desta magnitude, jamais vista pelas atuais gerações? O Brasil, que vinha se recuperando da crise econômica iniciada em 2014, diante da gravidade e das peculiaridades desta crise, terá pela frente um gigantesco desafio.



O trabalho de reconstrução nacional será desafiador, sendo preciso levar em conta as seguintes circunstâncias: (1) A adequação da sociedade a uma nova forma de viver em razão da pandemia; (2) A gravidade da crise econômica e social que o país tem pela frente, das maiores da sua história; (3) Os desdobramentos políticos decorrentes da pandemia e o agravamento da desarmonia entre os poderes da República; (4) O fato de o regramento institucional do país, em muitos aspectos, ter ficado fora de sintonia com a nova normalidade, dentro da qual o Brasil deverá ser reconstruído.

Neste quadro complicado, em que a União sofreu um gigantesco rombo para socorrer os mais necessitados, que o setor produtivo foi duramente impactado em razão da paralisação obrigatória, e que o problema do desemprego se agravou , só um grande entendimento nacional poderá evitar que sociedade sofra um sacrifício, além de duríssimo, demasiadamente prolongado.

Assim, diante do Brasil diferente que temos pela frente, as reformas estruturantes (tributária e administrativa) – mais agora do que antes – se mostram imprescindíveis e urgentes.

Mas só as reformas não bastam. Será também essencial a aceleração do programa de privatizações e concessões, como também as adequações institucionais necessárias para sintonizar o país com a nova normalidade.

E o mais complicado – e também muito necessário: a diminuição das tensões entre os três Poderes e a conscientização da classe política de que a reconstrução do país só será viabilizada mediante uma grande mobilização nacional.