Venda de estatais é uma saída para cobrir o rombo do coronavírus

Coronavírus e o agravamento da crise econômica mundial Crédito: Divulgação

Se a situação do Brasil já estava ruim, ficou bem pior. O estrago causado pela pandemia é gigantesco. Atingiu a União, Estados, municípios e a população em geral. E, para complicar, a saída do ministro Sergio Moro alvoroçou o quadro político do país.

O isolamento social e a paralisação das atividades produtivas fizeram um estrago econômico de proporções imponderáveis. O problema do desemprego, já seríssimo antes desta crise, foi drasticamente agravado. Além disso, 38 milhões de informais ficaram praticamente sem renda. E boa parte deles depende do dinheiro ganho num dia para sobreviver no dia seguinte.

Vivemos um quadro tão preocupante e nebuloso que uma das poucas certezas é o desconhecimento do amanhã.

Com as finanças arrasadas pelos efeitos da pandemia e uma dívida pública de 85% do PIB (subiu com a crise), o Brasil corre o risco de uma recessão crônica.

Nesta gravíssima situação, só mesmo a agenda de desestatização do ministro da Economia, Paulo Guedes, para imprimir um ritmo consistente na recuperação da economia.

"O mundo vai mudar. E esta é uma oportunidade para o país mudar – para melhor. Mas, para tanto, é preciso quebrar velhos paradigmas na busca de uma nova normalidade" Luiz Carlos Menezes - Articulista

O mundo vai mudar. E esta é uma oportunidade para o país mudar – para melhor. Mas, para tanto, é preciso quebrar velhos paradigmas na busca de uma nova normalidade. É preciso redesenhar a economia para que o Brasil possa sair mais forte da crise. E a desestatização defendida pelo ministro Paulo Guedes é o caminho mais curto para recompor o caixa da União. Os benefícios serão compensadores: 1) Captação de recursos para cobrir o grande rombo; 2) Geração de empregos e impostos com investimentos privados nas estatais; 3) Diminuição do tamanho do Estado e maior concentração na melhoraria das atividades essenciais.