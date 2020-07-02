Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa vai financiar custos de cartório e ITBI no crédito habitacional
Compra de imóveis

Caixa vai financiar custos de cartório e ITBI no crédito habitacional

Custo médio para fazer o registro varia hoje no Brasil entre 2% e 5% do imóvel financiado, dependendo da região do País. Medida foi anunciada nesta quinta (2)

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 15:37
As famílias que tomarem crédito imobiliário com a Caixa Econômica Federal poderão incluir a partir de agora, no financiamento para compra da casa própria, as despesas cartoriais e com o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Essa medida, que já vinha sendo testada desde abril em uma parcela dos novos contratos da Caixa, foi anunciada na manhã desta quinta-feira (2) pelo banco, durante coletiva virtual de imprensa.
É preciso analisar a melhor opção de imóvel e forma de pagamento de acordo com seu perfil e renda
Custo de registro do imóvel será diluído nas prestações  Crédito: freepik
"A partir de hoje, passamos a financiar também as custas do cartório e do ITBI no crédito habitacional", afirmou o vice-presidente de Habitação da Caixa, Jair Mahl.
Segundo ele, o custo médio para fazer o registro varia hoje no Brasil entre 2% e 5% do imóvel financiado, dependendo da região do País. É este o custo que poderá ser incluído no financiamento imobiliário. A novidade vale para novos contratos.
Conforme a Caixa, a medida permitirá que as famílias que fizerem financiamentos habitacionais deixem de pagar diretamente cerca de R$ 400 milhões por mês. Este é o valor que seria incorporado aos financiamentos.
Em um ano, a cifra seria de R$ 5 bilhões. Considerando que faltam seis meses para o fim de 2020, o valor seria de R$ 2,5 bilhões. "Isso demanda menos custo para as pessoas", afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. "Você vai reduzir o gasto (direto com custas cartoriais e ITBI) e permite novas melhoras no próprio imóvel", acrescentou.
De acordo com Guimarães, a incorporação de custos aos novos financiamentos também permite que, neste momento de crise, as famílias tenham maior espaço no orçamento.
A Caixa já vinha testando em abril o financiamento dos custos numa parcela dos contratos. Agora, a possibilidade estará aberta para todos os novos financiamentos imobiliários. "A Caixa é precursora nisso. Mas certamente outros bancos virão atrás", pontuou Guimarães.

Veja Também

Como a taxa Selic impacta o setor de imóveis

As vantagens de comprar um imóvel na planta

Conheça opções para quem quer sair do aluguel sem pagar muito

BANCO FARÁ REGISTRO ELETRÔNICO DE CONTRATO

O vice-presidente de Habitação da Caixa também afirmou nesta quinta, que, a partir de segunda-feira (6), o banco passará a fazer registros eletrônicos para contratos de financiamento habitacional. A medida busca reduzir a burocracia. "Haverá redução do tempo de registro no cartório do contrato habitacional de 45 para 5 dias", disse Jair Mahl.
Conforme a Caixa, "o registro eletrônico de escrituras para contratos pessoa física de empreendimentos financiados na Caixa será realizado de forma eletrônica com troca de arquivos de dados estruturados entre o banco e o respectivo Cartório de Registro de Imóveis".
Neste primeiro momento, o registro eletrônico estará disponível em 14 Estados, mas a ideia é expandir para as demais unidades da Federação.
Antes do registro eletrônico, o contrato físico precisava ser recebido pelo cartório, o que tornava a operação de crédito mais demorada.
Jair Mahl e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participaram nesta quinta de coletiva de imprensa sobre medidas da Caixa para o setor imobiliário.

Veja Também

Crédito imobiliário soma R$ 7,13 bilhões em maio, alta de 8,2%, diz Abecip

Reveja os melhores momentos da primeira live sobre mercado imobiliário

Mercado imobiliário deve rever práticas para erguer ambiente favorável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados