Reveja os melhores momentos da primeira live sobre mercado imobiliário

As perspectivas e oportunidades do mercado imobiliário foram discutidas na tarde desta quinta-feira (25) com nomes de peso em uma live nesta página do site A Gazeta. A iniciativa foi a estreia do projeto Talk Imóveis que vai reunir, ao todo, cinco debates. Veja os melhores momentos abaixo:
No lançamento, o evento online contou com a presença do economista e comentarista da CBN, Teco Medina; com o presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso; e com o presidente do Sinduscon-ES, Paulo Baraona. A mediação ficou por conta da editora de Imóveis & Cia de A Gazeta, Tatiana Paysan.