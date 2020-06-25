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Talks Imóveis

Reveja os melhores momentos da primeira live sobre mercado imobiliário

Nesta quinta-feira (25), o encontro contou com a participação do economista e comentarista da CBN, Teco Medina

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 15:32
As perspectivas e oportunidades do mercado imobiliário foram discutidas na tarde desta quinta-feira (25) com nomes de peso em uma live nesta página do site A Gazeta. A iniciativa foi a estreia do projeto Talk Imóveis que vai reunir, ao todo, cinco debates. Veja os melhores momentos abaixo:
No lançamento, o evento online contou com a presença do economista e comentarista da CBN, Teco Medina; com o presidente da Ademi-ES, Sandro Carlesso; e com o presidente do Sinduscon-ES, Paulo Baraona. A mediação ficou por conta da editora de Imóveis & Cia de A Gazeta, Tatiana Paysan. 

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