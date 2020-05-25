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Minha Casa Minha Vida

Conheça opções para quem quer sair do aluguel sem pagar muito

Empreendimentos do Minha Casa Minha Vida independem de renda alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 14:33

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 14:33

Villa do Mestre possui opções a partir de R$ 155 mil
Villa do Mestre possui opções a partir de R$ 155 mil Crédito: De Martin/digulgação
Engana-se quem pensa que a casa própria é só mais um sonho. O programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, financia empreendimentos de diversas construtoras e oferece condições especiais de pagamento para aqueles que se encaixam.
Os condomínios evoluíram desde que o programa foi implantado. Hoje, as construtoras entregam unidades com acabamento completo e prezam por localização.
É o caso do Via Jardins, da Metron Engenharia. Ele está próximo ao hospital Jayme Santos Neves e fica na região de Laranjeiras, afirma Fernando Felz Ferreira, diretor da construtora.
A demanda cresceu tanto que as empresas começaram a focar no público do Minha Casa Minha Vida.
A Metron Engenharia tem outro projeto aprovado na região de Laranjeiras e espera lançar ainda neste ano. Acreditamos no mercado imobiliário. O imóvel é um bem durável que só se valoriza, afirma Ferreira.
A expectativa da Morar também é boa. Ao contrário do que se imaginava, com a pandemia, a construtora bateu recorde de atendimento de possíveis compradores. Agora que as pessoas estão em casa, começaram a ver a necessidade de se mudar. Quem mora de aluguel, por exemplo, vai seguir pagando. Quem tem financiamento pela Caixa Econômica recebeu facilidades e dilatações nos prazos, conta o gerente comercial da empresa, Filippe Vieira.
Segundo ele, a Morar possui opções em todas as fases do projeto, da planta ao empreendimento pronto.

Programa

O programa Minha Casa Minha Vida oferece financiamento facilitado de imóveis, de acordo com a faixa de renda do comprador. Quem participa possui taxas de juros menor tanto em imóveis da zona urbana quanto rural.
Há quatro faixas de adesão. A primeira é para famílias com renda bruta de até R$ 1,8 mil e a última de até R$ 7 mil. Os condomínios padronizados característicos do programa, financiados com dinheiro público, são destinados, principalmente a primeira faixa. Para as outras, construtoras fazem parceria com o governo e entregam imóveis de alta qualidade com condições de pagamento facilitadas.
Via Jardins possui boa localização, próximo a um dos principais hospitais do Espírito Santo
Via Jardins possui boa localização, próximo a um dos principais hospitais do Espírito Santo Crédito: Metron Engenharia/divulgação

Opções

A De Martin está lançando o Villa do Mestre Residencial Clube em Jardim Limoeiro, na Serra. São apartamentos de até 50,27m², a partir de R$ 155 mil. As unidades já são entregues com piso cerâmico, além de garagem com vagas cobertas.
O Via Jardins, da Metron Engenharia, está localizado em Morada de Laranjeiras, na Serra. São três torres de 11 andares, e uma delas já está pronta para morar. As unidades medem até 46m² e estão à venda a partir de R$ 167 mil. O condomínio possui piscina adulto e infantil, playground, sala de jogos, duas churrasqueiras, salão de festas, miniquadra esportiva e área fitness.
O Residencial Porto dAldeia, da Soliddo Construtora, fica em Novo Horizonte, na Serra. São 10 blocos de quatro andares. As unidades medem a partir de 44m² e estão à venda a partir de R$ 139,9 mil. Conta com medidores individuais de água e gás por apartamento, brinquedoteca, área fitness, salão de festas, churrasqueira, piscinas adulto e infantil e área de festas externa.
Em Balneário de Carapebus, na Serra, a Morar está lançando o Vista do Balneário. São apartamento de até 79m² com dois quartos e quintal privativo. As unidades poderão ser adquiridas a partir de 128 mil. O lançamento acontecerá em uma live prevista para o mês de junho. Já o Residencial Vila Turquesa, da MRV Engenharia, em Rio Marinho, Cariacica, tem apartamentos de dois quartos, com até 45,3 m² por R$ 128,9 mil. Próximo a escolas, supermercados, entre outros serviços, conta com piscinas adulto e infantil, playground e área gourmet.

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