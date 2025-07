Em 2025

Comércio eletrônico: ES é o quarto que mais cresce em envios no país

No segundo trimestre do ano, o Espírito Santo teve uma taxa de crescimento de 124% no envio de pacotes em relação ao mesmo período do ano anterior; número envolve pequenos, médios e grandes negócios

Publicado em 22 de julho de 2025 às 16:35

Comércio eletrônico cresceu no Espírito Santo, entre abril e junho deste ano Crédito: Freepik

O Espírito Santo registrou, de abril e junho, um crescimento de 124% no envio de pacotes em relação ao mesmo período do ano anterior. O número envolve pequenos, médios e grandes negócios e coloca o Espírito Santo como o quarto Estado com o maior crescimento no período no país.>

O Espírito Santo é o Estado com maior crescimento no Sudeste. Nas primeiras posições estão Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com aumentos de 275% e 175% na emissão de pacotes, respectivamente, seguidos por Goiás (167%).>

As informações são do levantamento Mapa da Logística, realizado pela empresa de entregas Loggi, que apresenta dados e tendências de entregas de pacotes no Brasil.>

Além disso, o Espírito Santo destacou-se como o quinto principal Estado com a maior quantidade de envios de pacotes, desde o pequeno negócio até grandes marcas. E como o sexto Estado com maior quantidade de envio de pacotes por pequenas e médias empresas (PMEs).>

>

De acordo com o levantamento, os empreendedores vêm se posicionando estrategicamente no mercado brasileiro — não apenas pela presença em diversas localidades do país, mas também pelo aumento no volume de envios, pelo valor agregado de suas mercadorias e pela adoção de modelos logísticos mais flexíveis, acessíveis e eficientes.>

Entre os produtos mais comercializados no período na região Sudeste, estão: vestuário e moda (1º); cosméticos e perfumaria (2º); serviços financeiros (3º); alimentos (4º); e eletrônicos e informática (5º).>

As datas comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados, também foram impulsionadores do avanço das vendas e entregas em todo o país, representando 32% dos volumes de todo o trimestre. >

