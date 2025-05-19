Número de pacotes enviados pelo Espírito Santo cresceu 248% nos três primeiros meses do ano Crédito: Divulgação

Em alta no país, o comércio eletrônico também é destaque no Espírito Santo . Além de atrair muitos investimentos em centros de distribuição de marcas nacionais e centros de entrega dos principais e-commerces do país, o Estado foi o quarto do Brasil com mais pacotes enviados e o nono com mais pacotes recebidos no primeiro trimestre de 2025.

Os dados são do levantamento Mapa da Logística, realizado pela empresa de entregas Loggi. O estudo mostra ainda que o número de pacotes enviados pelo Espírito Santo cresceu 248% nos três primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período de 2024, tornando-se o segundo maior resultado do país.

Em 2025, estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) aponta que o e-commerce brasileiro deve atingir faturamento de R$ 234,9 bilhões, o que representa um crescimento de 15% em comparação a 2024.

As categorias indústria/moda e cosméticos/perfumaria lideraram os envios em todas as regiões do país. Mas outros tipos de produtos também demonstram o comportamento e os hábitos de consumo que mais cresceram no 1° trimestre do ano, como óticas (319%), eletrônicos e informática (196%), artigos esportivos (180%), joias e bijuterias (154%), livrarias (106%), entre outros.

Your browser does not support the audio element. Comércio eletrônico: ES é o quarto do Brasil com mais envios de mercadorias

O Espírito Santo também está em destaque quando o assunto é envios feitos por pequenos e médios empreendedores (PMEs). De acordo com os dados do Mapa da Logística, este segmento cresceu 134% no período em comparação ao 1º trimestre de 2024. Entre os dez principais Estados com maior volume de envios de pacotes por PMEs estão: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Ceará.

Dados do ES

ES tem taxa de crescimento de 248% no envio de pacotes no 1º trimestre de 2025;

ES é o 4º estado do Brasil com mais pacotes enviados e o 9º com mais pacotes recebidos no 1º trimestre de 2025;



ES é o 6º estado do Brasil com maior volume de PMEs enviando pacotes no 1º trimestre de 2025, o que evidencia o empreendedorismo na região.

