Colégio Marista terá que explicar descontos dados apenas a alguns alunos

Fachada do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha Crédito: Reprodução

O Colégio Marista foi notificado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para esclarecer quais os critérios foram utilizados na redução da anuidade de parte dos alunos. Segundo o órgão, a instituição de ensino concedeu abatimentos no valor apenas para alguns estudantes, sem apresentar, até o momento, motivos para essa distinção.

O MPES também pediu que a escola esclarecesse a possibilidade de concessão de descontos coletivos aos alunos do ensino fundamental e médio, independentemente de abatimentos já concedidos. O Marista tem 48 horas úteis para dar resposta ao MP e aos responsáveis pelos alunos.

Após receber denúncias contra o colégio, o MPES instaurou um procedimento e fez apurações, inclusive analisando as planilhas de custo da instituição. Dessa forma, segundo o órgão, foi verificado que o Colégio Marista concedeu abatimentos no valor da anuidade apenas para alguns consumidores  pais e responsáveis financeiros dos alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio. No entanto, a escola não informou quais foram os critérios objetivos e requisitos que pautaram essa concessão.

Ainda segundo o MP, em audiência extrajudicial no dia 19 de outubro, foi pedido ao colégio a possibilidade de concessão de abatimentos para todos os consumidores do ensino fundamental e médio. Esses seriam não cumulativos a eventuais abatimentos já concedidos, desde que mais vantajosos ao consumidor.

Foi requisitado ainda que o Colégio Marisa informasse publicamente esses critérios aos pais e responsáveis pelos alunos.

Na justificativa, a promotoria ressalta que "a vocação assistencialista, católica e religiosa da instituição não a torna isenta de cumprir os ditames legais, especialmente no que tange ao direito do consumidor e assim ao dever de informação e transparência a este inerente".

O Colégio Marista foi procurado por A Gazeta e informou que irá prestar os esclarecimentos necessários ao Ministério Público.